HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

20.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı ve karar aşamasına gelen davada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi.İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı’daki Emrah Apartmanında 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı’nın sorumlularının yargılandığı ve karar aşamasına gelen davada, bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi.
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayraklı’daki Emrah Apartmanında 30 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde binanın müteahhidi H.U., statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü T.A. ve sürveyanı H.B.S. gözaltına alındı. T.A. tutuklanırken, H.U. ve H.B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Yargılama sürerken H.S.B. hayatını kaybetti. Geçen celsede ise T.A. tahliye edildi.
Davanın bugün İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasına tutuksuz sanıklar T.A. ve H.U. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı, geçen celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını söyledi.

“Benim kızım 2 senedir toprağın altında çürüyor”
Emrah Apartmanı’nın enkazından kızı Buse Demir’in sağ olarak kurtulamadığını söyleyen anne Şaziye Demir, “O depremden yaralı olarak kurtuldum. Kızım havasız kalarak öldü. Sanıklar cezasını bulsun. Sadece bunu istiyorum. Ben bir sepet sayesinde hava alarak kurtuldum. Bunu kimse yaşamadı bilemez” dedi.
Depremde hayatını kaybeden Buse Demir’in babası Osman Demir ise “Bina tamamen kum yığınına dönüştü. Koruyucu hiçbir etkisi kalmamış. Bu bile yapının ne kadar kötü olduğunu gösterir. Çevredeki binalar ayaktayken bizim binamız kum yığını olmuş. Herkes cezasını alsın. Benim kızım 2 senedir toprağın altında çürüyor” diye konuştu.

“Öyle bir ceza verin ki Türkiye’ye ibret olsun”
Depremde 10 yaşındaki kızı Elif İnan’ın hayatını kaybettiğini söyleyen baba Hasan İnan da “O çocuğun geleceği, maalesef ihmalin büyüklüğünden dolayı kurban oldu. Ben terörle mücadele gazisiyim. Hepimiz ölümden döndük ama tedbirimizi alıp ölümden döndük. Bu binaya bomba atılsa bir tarafı yıkılır bir tarafı kalırdı. Bu bina yıkılınca kum yığınına döndü. Bizim çocuklarımız havasızlıktan öldü. Gerekli ceza ne ise verilsin. Türkiye’de bu deprem ne ilk ne de son olacak. Öyle bir ceza verin ki Türkiye’ye ibret olsun” dedi.
2003’de yaşanan depremde binanın çatladığını ve epoksi yapıldığını savunan tutuksuz sanık T.A., “Bilirkişiden gelecek ek raporun sonucu değişecektir. Müştekiler zor durumlar. Tabi ki acılarını anlıyorum. Bomba patlamış gibi yere dağılmış demeleri doğrudur. Bomba patlamış gibi olmasının çürüklükle alakası yok. Bu tamamen bilimsel bir şeydir. Sağlığım gün geçtikçe bozulmaktadır. Biz suçlu değiliz” diye konuştu.
Diğer tutuksuz sanık H.U. da ev hapsi kararının kaldırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamına karar vererek, bilirkişiden gelecek ek raporun beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

Depremde 30 kişiye mezar olan apartmanın davasında karar için bilirkişi raporu beklenecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe dahaTerör suikastçısına şok! PKK'ya bir darbe daha
Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirttiBebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti
İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa ettiİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

İki malzemeli mucize çözüm: Ne nasır kalır ne de ağrı!

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Bir ölüme çaresi yok! Karaciğeri güçlendirir...

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.