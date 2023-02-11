Depremde arama kurtarma çalışmaları kaç gün sürer, ne zaman biter? Arama kurtarma çalışmaları nasıl yürütülür?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkez üssü olan 7.7. ve 7.6 depremde 10 ilimiz ağır hasar aldı. Açıklanan verilerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Enkazda kalan kişileri kurtarmak için yapılan çalışmalar hem sosyal medya üzerinden hem de fiziksel olarak aralıksız devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden gönüllerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları ne zaman, kaçıncı gün biter soruları merak ediliyor.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BİTER?

BBC News'de yer alan haberde arama kurtarma sürecinin nasıl ilerlediği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaların bitirme kararı BM koordinasyon ajansı ile ev sahibi ülkenin merkezi hükümeti ve yerel yönetimi arasında alınır. Arama ve kurtarma çalışmaları genellikle felaketten beş ila yedi gün sonra, bir ya da iki gün boyunca canlı kimse bulunamayınca sona erdirilir.

GÜNLER SONRA SAĞ KURTULAN KİŞİLER BULUNUYOR

Ancak bu noktadan sonra da insanların sağ olarak kurtarıldığı biliniyor. 2010 yılında Haiti'de meydana gelen depremin ardından enkaz altında 27 gün mahsur kalan bir adam canlı bulunmuştu. 2013 yılında ise Bangladeş'te bir fabrika çöktükten 17 gün sonra enkaz altından bir kadın çıkarılmıştı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLATILIR?

Kurtarma ekipleri deprem mahalline ilk ulaştıklarında, yıkılmış binaların hangilerinde mahsur kalmış insanlar olabileceğini değerlendirirler. Bunu, büyük beton kirişlerin veya merdiven boşluklarının altındaki "boşlukları" arayarak yaparlar; zira buralarda hayatta kalmış insanlar bulunabilir.

Bir binanın daha fazla çökmesi ihtimali, gaz sızıntısı, su baskını ve çatılardaki asbest türünden tehlikeli maddeler de dahil olmak üzere diğer tehlikeler de göz önünde bulundurulur. Kurtarma ekipleri hayatta kalanlara ulaşmaya çalışırken, destek görevlileri de bina hareketlerini izler ve her tür sese kulak kabartır.

Tamamen çökmüş binalar genellikle en son aranır, çünkü hayatta kalanları bulma olasılığı düşüktür.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları, genellikle Birleşmiş Milletler (BM) ve ev sahibi ülke olmak üzere bir kurum tarafından koordine edilir. Kurtarma ekipleri özel olarak eğitilir ve ikili ya da daha büyük ekipler halinde çalışırlar, yerel halk da genellikle çalışmalara katılır.

HANGİ EKİPMANLAR KULLANILIR?

Kurtarma ekipleri enkazı kaldırmak için kazıcılar ve hidrolik krikolar da dahil olmak üzere ağır makineler kullanır.Binaların dışındaki büyük beton kalıplar, kepçelerle kenara çekilerek kurtarma ekiplerinin içeride mahsur kalan insanları görmesi sağlanabilir.

Esnek çubukların ucundaki video ekipmanı, boşluklardan geçirilerek hayatta kalanların yerini tespit etmeye yardımda kullanılır. Uzman ses ekipmanı en zayıf sesleri birkaç metreye kadar tespit edebilir. Kurtarma ekibinin bir üyesi üç kez vuruşla ses çıkarıp bir yanıt duymayı beklerken alanda sessizlik gerekir.

Karbondioksit dedektörleri bilinci yerinde olmayan kazazedeleri bulmak için kullanılabilir. Bunlar en iyi kapalı alanlarda çalışırlar ve havadaki CO2 yoğunluğunu tespit ederler. Termal görüntüleme ekipmanı, görevlilerin doğrudan görüş alanında olmayan insanların yerini belirlemek için kullanılabilir. Bu cihazlar vücut ısısını tespit etmeye yarar.

