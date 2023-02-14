Depremde dışarıda kalan 11 kişilik aile, çardağı eve dönüştürdü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde, Afşin'de oturan Hamdi Yurtsever'in müstakil evi yıkıldı, evli olan çocuklarının ise binaları hasar gördü. Çaresiz kalan Hamdi Yurtsever ile çocukları, Kale Mahallesi Atatürk Parkı'na gelerek, 10 metrekarelik çardağa sığındı. Çardağı branda ile kapatan 11 kişilik aile, hava sıcaklığının eski 15 dereceye düştüğü ilçede yaşam savaşı veriyor.

'SIĞINACAK BAŞKA BİR YER BULAMADIK'

6 çocuk babası Hamdi Yurtsever, "Deprem, gece yatarken oldu. Çok sallandık. Ayakkabılarımızı alamadan dışarı kaçtık. Komşumuz ile birlikte toplanma alanına gidip, bekledik. Deprem durunca tekrar eve geldik. Kahvaltı yaparken ikinci deprem oldu. Bu sefer çok şiddetli sallandık. Yine dışarı kaçtık. Çocukları ile birlikte buraya geldik. Sığınacak başka bir yer bulamadık. Buradaki çardağı ev haline getirdik. Gece biraz soğuk oluyor ama idare ediyoruz. Bugünlerimize şükür. Burada 11 kişi yaşıyoruz. Çardağa sığamıyoruz ama idare etme çalışıyoruz" dedi.

'GECELERİ ÜŞÜYORUZ'

​Hamdi Yurtsever'in kızı, 4 çocuk annesi Pakize Meşe (55) ise "Depremin 1'inci günü evdeydik. 2'nci günü kardeşimin yanına gittik. Orada toplandık. Deprem olunca dışarı çıktık. Dışarıda bir yer bulamayınca bu parka geldik. Hepimiz burada çadır yapmaya çalıştık. Şimdi burada yaşıyoruz. Bize konteyner verilirse çok iyi olur. Geceleri çok soğuk olduğu için üşüyoruz. Yaşamak için mücadele ediyoruz. Ailem ile birlikte depremden 2 gün sonra burayı yaptık. Kaldığımız yer yine de soğuk oluyor" diye konuştu.





