HABER

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan 6 nüfuslu Kılıç ailesi, evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı yardım bekliyor.Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi’nde yaşayan Kılıç ailesi, 2011 yılında meydana gelen depremlerde evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyor.

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan 6 nüfuslu Kılıç ailesi, evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı yardım bekliyor.
Tuşba ilçesine bağlı Yumrutepe Mahallesi’nde yaşayan Kılıç ailesi, 2011 yılında meydana gelen depremlerde evlerinde oluşan çatlaklardan dolayı sıkıntılı günler yaşıyor. Çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Mesut Kılıç, maddi imkansızlıktan dolayı 8 yıldır evini onaramıyor. Yıllık çobanlık maaşı 10 bin lirayla giderlerini dahi karşılayamayan baba Kılıç, evini onarmak için yetkililerden yardım bekliyor.
İHA muhabirine konuşan baba Mesut Kılıç, kentte yaşanan deprem sonrası evlerinin büyük bölümünde derin çatlakların oluştuğunu belirtti. Bu yüzden evde korkuyla yaşadıklarını ifade eden baba Kılıç, “Sigortasız çalışıyorum. Köylünün hayvanını otlatan bir çobanım. Bu evde korkuyoruz. Hem çocuklarım öğrenci hem eşim hastadır. Evde oluşan çatlakların fotoğraflarını gönderdim, ancak bana hiçbir yerden destek gelmedi. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; bana bir yardım eli uzatılsın” dedi.

“Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum”
Çobanlık yaptığı esnada evden kötü bir haber gelecek diye endişe duyduğunu dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu evde korkudan uyuyamıyorum ve sabaha kadar bekçi oluyorum. Hem tavanda hem tabandan çatlamalar oluşmuş. Sabaha kadar çocuklarımın başında bekliyorum. Sabahta köylünün hayvanlarına çobanlık için evden çıkıyorum. İşe giderken aklım evde kalıyor. Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum. Eşim de gebe ve doğum için gün sayıyor. Ben bu durumda daha çok tedirginim. Evim yıkılacak diye çok korkuyorum.”

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Martılarla inci kefallerin var olma mücadelesiMartılarla inci kefallerin var olma mücadelesi
Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsizBu kafede kitap okuyana çay ve kahve ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Trump'ın skandal kararı sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Hezimete uğrayan Çipras'tan flaş karar!

Evliliğe ilk adımı attı!

Evliliğe ilk adımı attı!

Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

Bursa'da 2 bin polisle dev operasyon

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye-İran sınırında EYP patladı: 1 asker yaralı

Sınırda EYP patladı! Yaralı asker var

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: Kuzey Irak'taki terör hedefleri vuruldu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın bulundu

6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı

6 ilde 23 kişi hakkında gözaltı kararı

Günlük burç yorumları 27 Mayıs Pazartesi - Ay, Merkür arasında gerilim!

Ay, Merkür arasında gerilim!

Kars Cezaevi yıkılıyor! Stalin'in kayınpederi de burada yatmış

Stalin'in kayınpederi Kars Cezaevi'nde yatmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.