Depremde evleri çatlayan aile yardım bekliyor

“Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum”

Çobanlık yaptığı esnada evden kötü bir haber gelecek diye endişe duyduğunu dile getiren Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu evde korkudan uyuyamıyorum ve sabaha kadar bekçi oluyorum. Hem tavanda hem tabandan çatlamalar oluşmuş. Sabaha kadar çocuklarımın başında bekliyorum. Sabahta köylünün hayvanlarına çobanlık için evden çıkıyorum. İşe giderken aklım evde kalıyor. Her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum. Eşim de gebe ve doğum için gün sayıyor. Ben bu durumda daha çok tedirginim. Evim yıkılacak diye çok korkuyorum.”