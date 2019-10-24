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Depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 18:39 | Son Güncelleme

Şişli’de depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince mağdur olduğunu iddia eden kadın intihara kalkıştı.

Şişli’de depremde hasar gören evine yıkım kararı verilince mağdur olduğunu iddia eden kadın intihara kalkıştı. Evinin penceresine çıkan kadın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek indirildi.
İddiaya göre, İzzetpaşa Mahallesi’nde bulunan ve depremde hasar gören bir bina yetkililer tarafından mühürlenerek tahliye edildi. Depremin ardından geçen bir aylık sürede apartman için yıkım kararı alınarak vatandaşlara tebliğ edildi. Ancak apartman sakinleri bu karara tepki gösterdi. Kalacak yerleri olmayan vatandaşların yardım talepleri sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine apartman sakini olduğu öğrenilen bir kadın 8. katta bulunan dairesinin penceresine çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bir kadının camdan sarktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kadın ikna edilerek camdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında kameralara yansıyan görüntüler ise pes dedirtti. Okuldan çıktıkları görülen öğrencilerin koşarak olay yerine gelip yaşananları film gibi izlemeleri görenleri hayrete düşürdü.

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