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Depremde hayatı karardı! Korkudan diğer gözünü de kaybetti

28.07.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Gaziantep'te yaşayan ve bir gözü görmeyen 77 yaşındaki Sermin Baysal, depremde yaşadığı korkudan dolayı diğer gözünü de kaybetti. Baysal, "O esnada gözüm görmemeye başladı doktorlar korkmuşsun diyor. Depremden önce zaten sol gözüm görmüyordu. Deprem anında ise sağ gözümü de kaybettim" dedi.

Depremde hayatı karardı! Korkudan diğer gözünü de kaybetti

Gaziantep’te yalnız yaşayan ve bir gözü görmeyen 77 yaşındaki Sermin Baysal, deprem sabahı kalkarak namaz kılmak için saate baktı. Saatin 4 olduğunu gören Baysal yatağında otururken deprem başladı. Yaşadığı korkuyla panikleyen ve bir gözü görmeyen Baysal diğer gözünü de kaybederek tamamen görme engelli oldu. Depremden önce sürekli gittiği Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisleri'nde görevli eğitmenler artık gözleri görmeyen ve evden çıkamayan Baysal’ın her hafta evinde kişisel bakımını yaparak onu bir nebze olsun mutlu ediyor.

"DOKTORLAR KORKMUŞSUN DİYOR"

Deprem anında yaşadığı korkuyla gözünü kaybettiğini belirten Sermin Baysal, “Sabah kalktım telefonun saatine baktım tam saat daha 4’tü. Daha 2 saat 10 dakika var ezanın okunmasına dedim ve yatakta otururken deprem başladı. Bende evde yalnız yaşıyorum. O esnada gözüm görmemeye başladı doktorlar korkmuşsun diyor. Depremden önce zaten sol gözüm görmüyordu. Deprem anında ise sağ gözümü de kaybettim” dedi.

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Baysal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Sağ olsunlar her hafta gelerek benim saçlarımı düzeltiyorlar kişisel bakımlarımı yapıyorlar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na çok teşekkür ederim. İyi ki böyle güzel bir tesis açmış. Ben ne zaman telefon açsam hemen gelip hizmetimi görüyorlar çok memnun oluyorum” şeklinde konuştu.

"NE İHTİYACI VARSA GİDERİYORUZ"

Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesislerinde kuaförlük eğitmeni olan Mine Yıldız ise “Belirli aralıklarla bizim zaten yaşlılara hizmetimiz oluyordu. Sermin teyzede zaten tesisimize daha önce hep gelirdi. Onun gibi yaşlı teyzelerimize ücretsiz bakımlarını yapıp gönderiyorduk. Sermin teyze daha sonra gözünden rahatsızlanınca şimdi evinde kendisine hizmet ediyoruz. Ne ihtiyacı varsa gideriyoruz. Daha önce zaten bir gözü görmüyordu. Depremden sonra öteki gözünü de kaybedince artık hiç göremiyor” diye konuştu.

Sermin Baysal son olarak Şahinbey Belediye Başkanını evinde misafir etmek istediğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Kahramanmaraş

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