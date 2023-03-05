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Depremde hayatını kaybedenler için dua ettiler: Yunan Bakan Dendias'tan Fener Rum Patrikhanesi ziyareti

05.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene iştirak etti.

Depremde hayatını kaybedenler için dua ettiler: Yunan Bakan Dendias'tan Fener Rum Patrikhanesi ziyareti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, İstanbul'a ziyarette bulundu.

Dendias, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen dini törene katıldı.

Törenin ardından Yunanistan'daki tren kazasında ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Başpiskoposu Georgios da törene iştirak etti.

Bu arada, Dendias'ın İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor.

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Nikos Dendias

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