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Depremde ML ve MW ne demek? Deprem terimi olan ML ve MW ne anlama geliyor?

23.11.2022 05:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Düzce depreminin ardından deprem terimleri de merak edilmeye başlandı. Açıklamaları güncel olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Depremde ML ve MW ne demek? Deprem terimi olan ML ve MW ne anlama geliyor? gibi soruların yanıtlarını da yoğun bir şekilde araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar..

Depremde ML ve MW ne demek? Deprem terimi olan ML ve MW ne anlama geliyor?

Depremde ML ve MW terimleri yeniden gündeme geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.08'de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu ve Edirne'den de hissedildi. Deprem gelişmelerini yakından takip eden vatandaşlar Deprem terimi olan ML ve MW ne anlama geliyor? sorusuna da yanıt arıyor...

DEPREMDE ML NE DEMEK?

Bu yöntem 1935'da Richter tarafından depremleri ölçmek için önerilen ilk yöntemdir. Bu yöntem, havuza atılan tas örneğine dönecek olursak, taşın suya çarparken oluşturduğu ses dalgalarının suyun içerisine yerleştirilmiş bir mikrofon ile dinlenmesine benzetilebilir. Ses kaydında oluşan en yüksek genlik değeri, uzaklık ile ölçeklenerek taşın büyüklüğü hakkında bilgi verecektir. Depremin büyüklüğünü kestirirken de ayni ilke uygulanır. Bu yöntem de görece küçük (büyüklüğü 6,0’dan az) ve yakın (uzaklığı 700 km'den az) depremeler için kullanılır. Doğru değerlerin bulunması için sismometrelerin çok iyi kalibre edilmiş olması esastır.

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DEPREMDE MW NE DEMEK?

Bu büyüklük türü, diğerlerine göre en güvenilir olanıdır. Bilim dünyasında, eğer bir deprem için moment büyüklüğü hesaplanabilmişse, diğer büyüklük türlerine gerek kalmadığı düşünülür. Belirleme açısından hepsinden çok daha karmaşıktır. Esas olarak depremin oluşumunun matematiksel bir modelinin yapılmasına karşılık gelir. Bir araştırıcının gerçekleştirebileceği bilimsel bir çalışma süreci ile hesaplanabilir ve bu yüzden hesaplamaların belirli bir zaman almaşı kaçınılmazdır. Otomatik olarak uygulamaya konulabilmesi ise zordur, dünyada sayılı birkaç gözlemevinde, sadece belirli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için rutin olarak hesaplanmaktadır. Uygulamada, sadece belli bir büyüklüğün üzerindeki depremler için (M>4,0) Moment Büyüklüğü hesaplanabilir.

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