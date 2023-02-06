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Depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Pazartesi yaşanan depremler sonrası ölü yaralı sayısı ve son durum

06.02.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremde ölü ve yaralı sayısı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı Türkiye deprem haberleriyle uyandı. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis olmak üzere toplam 10 ilde hissedildi. AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Peki, Depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu?

Depremde ölü, yaralı sayısı kaç oldu? 6 Şubat Pazartesi yaşanan depremler sonrası ölü yaralı sayısı ve son durum

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı bilgileri gelmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından kurtarma ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Yaşanan deprem sonrası artçı depremler de meydana geliyor. Deprem; Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde de hasara neden oldu. Peki, Dperemde ölü sayısı kaç oldu? Depremde kaç kişi yaralandı?

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası açıklamalarda bulundu. Oktay, hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan 3 bin 441 binanın yıkıldığı biliniyor.

deprem son dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Oktay, "Cumhurbaşkanımız afet yönetiminin başındadır. Bakanlarımız 10 ilimizde faaliyetleri yürütüyorlar. Maraş'ta 234 kaybımız var, Hatay'da 520 kaybımız var, 700 yaralımız var. Osmaniye'de 205 can kaybı 1003 yaralımız var. Adıyaman'da 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Diyarbakır'da 46 vefatımız var, 550 yaralımız var."

depremmm

"Şanlıurfa'da 30 kaybımız 1071 yaralımız var. Gaziantep'te 309 kaybımız var. Kilis'te 13 kaybımız var. Adana'da 58 kaybımız, 720 yaralımız var. Malatya'da 106 kaybımız var. Toplam 1541 can kaybımız var, 9733 yaralımız, 3471 yıkılan binamız var. Bölgedeki tüm barajlar denetlendi, yapısal bir risk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

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