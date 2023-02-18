Depremden hasar alan aracıyla yaşadığı bölgeyi terk etti! Aracın yoldaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ‘asrın felaketi’ nitelendirilirken bölgede taş taş üzerinde kalmadı. 6 Şubat sabahında tüm Türkiye kabus dolu bir güne uyanırken 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili yerle bir etti. Binlerce bina çökerken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye’den ve dünyadan gelen insani yardımların yanında depremzedelerin bir kısmı deprem bölgelerini terk etmeye başladı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada deprem bölgesini hasarlı aracıyla terk eden bir kişiye ait görüntüler gündem olmayı başardı.

Depremde binalardan düşen molozlardan hasar gören aracıyla yola çıkan bir depremzedenin yaşadığı bölgeyi terk ediş şekli herkesi duygulandırdı.