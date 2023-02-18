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Depremden hasar alan aracıyla yaşadığı bölgeyi terk etti! Aracın yoldaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

18.02.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinden depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşandı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerde binaların büyük bir bölümü yıkılırken ayakta kalanlar ise hasarlı ya da ağır hasarlı konuma geldi. Artçıların devam ettiği deprem bölgesinden daha güvenli bir yere gitmek isteyen bir depremzedenin hasarlı aracıyla yolda çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Depremden hasar alan aracıyla yaşadığı bölgeyi terk etti! Aracın yoldaki görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ‘asrın felaketi’ nitelendirilirken bölgede taş taş üzerinde kalmadı. 6 Şubat sabahında tüm Türkiye kabus dolu bir güne uyanırken 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ili yerle bir etti. Binlerce bina çökerken on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Türkiye’den ve dünyadan gelen insani yardımların yanında depremzedelerin bir kısmı deprem bölgelerini terk etmeye başladı.

SOSYAL MEDYA GÜNDEM OLDU

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Sosyal medyada deprem bölgesini hasarlı aracıyla terk eden bir kişiye ait görüntüler gündem olmayı başardı.

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Depremde binalardan düşen molozlardan hasar gören aracıyla yola çıkan bir depremzedenin yaşadığı bölgeyi terk ediş şekli herkesi duygulandırdı.

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deprem

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