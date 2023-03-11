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Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

11.03.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden bir tanesi de Hatay'dı. Hatay'ın Payas ilçesi sınırlarından geçen Akçay Deresi'nin önünün depremlerde kopan kaya ve toprak parçalarıyla kesilmesi sonucu bölgede gölet oluştu. Bölgedekiler gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi. Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara, "Buraya artık 'Akçay Göleti' ya da 'Deprem Göleti' diyebiliriz." dedi.

Depremlerden sonra oluştu: Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Turkuaz mavisi...

Deprem felaketinden etkilenen illerden olan Hatay'da ortaya çıkan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Depremler dağlık bölgelerde heyelana yol açtı. Payas ilçesine bağlı Sincan Mahallesi sınırlarındaki dağlık bölgede yüksek rakımlı bir dağın zirvesinden kopan büyük kütle, Amanos Dağları'ndan doğan ve Payas Vadisi boyunca uzanan Akçay Deresi'nin önünde set oluşturdu.

TURKUAZ MAVİSİ BİR GÖLETE DÖNÜŞTÜ

Depremlerin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana biriken su, burada ağaçların arasında turkuaz mavisi bir gölete dönüştü.

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GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDILAR

Sincan Mahallesi'nde yaşayan Resul Kara, AA muhabirine, depremler sonrası gördükleri manzara karşısında şaşırdıklarını belirtti.

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Akçay Deresi'nin önünde heyelanın set oluşturduğunu anlatan Kara, "Dağdan çok büyük bir parça kopmuş. Orası, derin bir çaydı. Dağdan devrilenler dereyi kapatmış. Bundan dolayı da su birikmiş. Gördüğümüzde şaşırdık." ifadelerini kullandı.

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"BURAYA ARTIK 'DEPREM GÖLETİ' DİYEBİLİRİZ"

Kara, göletin derinliğinin 20, uzunluğunun ise 300 metreyi bulduğunu ifade ederek, "Depremin ne kadar büyük olduğunu çok daha iyi anladık. Buraya artık 'Akçay Göleti' ya da 'Deprem Göleti' diyebiliriz." diye konuştu. (AA)

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