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'Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu' Ortaya doğal göl çıktı! Depremden sonra şaşkına çeviren görüntü

17.02.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin yaşandığı bölgeden, depremin boyutunu gözler önüne seren, şaşırtıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şiddetli sarsıntılar sebebiyle iki dağın adeta birbirine kavuştuğu öğrenildi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük" dedi. Yıkılan dağ ulaşıma kapanan yolda 50 metre yükseklik oluştururken kaya parçalarının dere yatağını doldurmasıyla ortaya doğal bir göl çıktı.

'Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu' Ortaya doğal göl çıktı! Depremden sonra şaşkına çeviren görüntü

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Gaziantep'ti. Gaziantep'ten gelen son görüntüler herkeste büyük şaşkınlık yarattı. Deprem nedeniyle meydana gelen olay için 'Dağ dağa kavuştu' açıklaması yapılırken kaya parçalarının dere yatağını doldurmasıyla doğal bir göl oluştuğu da kaydedildi. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki yolun bulunduğu alanda jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan biri yıkıldı. Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşıma kapattığı yolun diğer yakasındaki dağ ile birleşti. Dağdan kopan kaya parçaları yoldan 50 metre yüksekliğe ulaşınca, kırsal mahallelere ulaşım durdu.

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DOĞAL BİR GÖL OLUŞTU

İdilli Deresi yatağı da yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları ile doldu. Bölgedeki karların da erimesiyle dere yatağını işlevsel hale gelemeyince bir hafta içerisinde doğal bir göl oluştu. Yaşanan gelişmenin ardından yıkılan dağdaki kaya parçalarının tehdit oluşturmaması ve ortaya çıkan doğal gölün kırsal bölgelerde tehlikeye yol açmaması için Devlet Su İsleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

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"DAĞ DAĞA KAVUŞMAZ DENİLİR AMA BURADA KAVUŞTU"

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, deprem felaketini 'küçük kıyamet' olarak tanımladı. Vural, 'Buna deprem diyemiyorum küçük bir kıyamet diyebiliriz. Dünya tarihinde nadir görülen bir şiddette depremdi. Pazarcık’tan Hatay’a kadar 200 kilometrenin üzerinde fay kırıldı. İlçemizde 199 bina tamamen yıkıldı. 11 bin bağımsız bölüm kullanılamaz halde. Fay hattının geçtiği bölümde 2,5 milyon metre küp dağ aktı. Bu görünün bir şey değil. Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük" dedi.

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"EL ELE VEREREK BU ENKAZIN ALTINDAN KALKMALIYIZ"

Deprem felaketinde kendi ailesinden 100'ün üzerinde yakınını kaybettiğini dile getiren Vural, "Dağ dağa kavuşuyorsa biz de insanlar olarak birbirimize kavuşmalıyız ve el ele vererek bu enkazın altından kalkmalıyız" ifadelerini kullandı. (DHA)

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deprem Gaziantep dağ

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