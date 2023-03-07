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Depreme karşı önlem alırken, riski artırmayın! Karot testi için uzmanlar uyarıyor: Binanın dengesini bozabilir

07.03.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından herkes yaşadığı binanın sağlam olup olmadığını araştırmaya başladı. Binanın dayanıklılığını en doğru şekilde ölçen karot testine ilgi son günlerde artarken; uzmanlar dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Yanlış yerden yanlış biçimde örnek alındığı zaman binanın dengesinin bozulabileceğini belirten uzmanlar, yıkılma riskinin daha çok artacağını söylüyor.

Depreme karşı önlem alırken, riski artırmayın! Karot testi için uzmanlar uyarıyor: Binanın dengesini bozabilir

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası herkes yaşadığı binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. O yüzden de en kesin bilgiyi veren karot testine ilgi arttı. Fakat o testi yaptırırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Uzmanlar; 10-15 santimetre uzunluğunda beton alınarak yapılan karot testinin yapılacağı alana vurgu yapıyor.

DEMİRLERE KESİNLİKLE ZARAR VERİLMEMELİ

Karot alınırken, taşıyıcı kolonlardaki ya da perde duvarlardaki demirlere kesinlikle zarar verilmemesi gerekiyor. Yani karotun içerisinde demir olmaması lazım. Bunun için de işlemin yapılacağı yerde önce röntgen çekiliyor ve ardından da nerede demir var o tespit ediliyor.

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Karot, demirin en seyrek olduğu orta kısımdan alınıyor. Alınırken de tek seferde demir kesilmeden alınması gerekiyor. Çünkü içerisinde eğer demir olursa betonun dayanıklılık kalitesi doğru çıkmıyor.

"BİNALARDA PROBLEM YARATABİLİR"

İSTON Yapı ve Malzeme Laboratuvar Müdürü Halit Dilşad Yılmaz, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Karot numunesinin yanlış bölgeden alınması, özellikle eski binalarda problem yaratabilir." dedi.

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HER KATTAN 3 KAROT NUMUNESİ

400 metrekarelik oturma alanlı binalarda, her kattan 3 karot numunesi alındığını açıklayan Yılmaz "Her kattan farklı kolonlara farklı taşıyıcılara denk gelecek şekilde alınıyor" diye konuştu.

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