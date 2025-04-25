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Depremin etkilerinden çocuklarınızı koruyun! Uzmanlar uyarıyor: "Şimşek çakması gibi bir doğa olayı olduğu anlatılmalı"

Son dönemde yaşanan depremlerin ardından çocuklarda kaygı, korku ve huzursuzluk gibi duyguların arttığına dikkat çeken uzmanlar, aileleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Erkan, “Deprem esnasında yoğun korku yaşayan çocuklar, deprem olsun ya da olmasın, ufak bir sarsıntıda bile irkilerek tepki verebiliyor. Bu durum, çocuğun günlük hayatını olumsuz etkileyebilir” dedi. Detaylı açıklamalar haberimizde...

Depremin etkilerinden çocuklarınızı koruyun! Uzmanlar uyarıyor: "Şimşek çakması gibi bir doğa olayı olduğu anlatılmalı"

Deprem gibi doğal afetler, çocuklar üzerinde kalıcı duygusal etkiler bırakabiliyor. Uzmanlar, özellikle deprem sonrası çocukların yaşadığı kaygı, korku ve huzursuzluğun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Erkan, çocukların bu süreçte anlayışla karşılanması ve duygusal destekle güven duygusunun yeniden kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Ebeveynlerin, çocuklarını yaşlarına uygun bir dille bilgilendirmesi ise kaygıların önüne geçmede önemli bir adım olarak görülüyor.

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"ÇOCUKLARI DEPREM HAKKINDA İYİ BİLGİLENDİRMELİYİZ"

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Zeynep Gökçe Erkan, "Çocuklarımızın bu konuyla ilgili en doğru şekilde bilgilendirilmesi ve özellikle yaş dönemlerine göre doğru bilginin verilmesi çok kıymetli. İlkokul öncesindeki çocuklara depremi anlatırken, oyunlardan yararlanarak, belki legolardan faydalanarak yer sarsıntısı örneklerini göstererek süreci anlatabilmeliyiz. Deprem hakkında iyi bilgilendirmeliyiz ki çocuk, o esnada ya da deprem sonrasında ne yapabileceğini bilsin. Dolayısıyla güvendikleri o evlerinin sallanabileceği ve güvenli olamayabileceğine dair kaygılarını en iyi şekilde yönetebilsinler" dedi.

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ÇOCUKLARI YOĞUN DEPREM HABERLERİNDEN UZAK TUTUN

Çocukların yaşadığı süreci atlatamadan televizyon ekranlarına yansıyan deprem görüntülerinden de olumsuz bir şekilde etkileneceğini belirten Erkan, "Fazla ekran maruziyeti; deprem sonrası ölüm benzeri televizyon haberlerinin çocuklar tarafından izlenmesi, çok iyi bir gelişim göstermiyor. Deprem sonrasında çocukların kaygılarını daha da fazla artırabiliyor. Bundan dolayı çocuklarda uyku, iştah, davranış değişikliklerinin yaşanması; yoğun ağlama ya da oyunlarda sürekli depreme dair ya da ölüme dair bir tema işliyor olması, çocuğun günlük hayatını olumsuz etkilediğini ve destek alınması gerektiğini gösterebilir. Bu destekle ilgili biz çok acele davranılmaması gerektiğini öneriyoruz. Çünkü ilk bir aylık dönem, duyguların işlenmesi için olabilecek normal bir süreçtir. Orada aileler bir arada sağlıklı olarak bu süreci atlatabilirler ama bir ayın sonunda ya da ilk bir aylık süreçte, çok aşırı yoğun davranışsal ve duygusal tepkiler alıyorsak bir çocuk ve ergen psikiyatristi uzmanından destek almak gerekebilir" dedi.

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"DEPREMİN BİR DOĞA OLAYI OLDUĞU GERÇEĞİ ANLATILMALI"

Deprem esnasında ve sonrasındaki yaşanan sürece dair bilgilendirilmenin de önemini vurgulayan Erkan, "Deprem esnasında ailecek ne yapmaları gerektiği, nerede toplanacakları, o esnada nasıl birbirlerine dikkat edecekleri, haberleşme ile ilgili kaynakların neler olacağını bilinmesi gerekiyor. Depremin bir doğal afet olduğu artık birinci sınıf sonrasında çocukların aklına çok net yatabilir. O yüzden de yağmur yağması gibi, şimşek çakması gibi çok evrensel olan bir doğa olayı olduğunu bilinmesi, bu süreci normalleştirmeleri adına önemli. Sonrasındaki dönem ise, ebeveynler burada rol model olmalı. Çok yoğun kaygılar, çok yoğun korku gösteren ebeveynin çocuğunun da çok sakin kalmasını elbette ki bekleyemeyiz. Ebeveyn kendi duygularını biraz kontrol edebilmeli, ancak yok saymamalı. Deprem sonrasında çocuğun korkusunu, tamamen bir insani duygu olması sebebiyle kucaklamalı, duygusuna alan açması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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