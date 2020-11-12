Depremin simgelerinden Elif ve ailesi taburcu oldu!

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bornova ilçesindeki Doğanlar Apartmanı da yıkıldı. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut (7) ve Elif Perinçek enkaz altında kaldı. Depremden 23 saat sonra Seher Dereli Perinçek ile ikiz kızları Elzem ve Ezel enkazdan sağ kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altındaki Elif için umut dolu bir bekleyiş başladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ekipler, 2 Kasım günü, depremden 65 saat sonra Elif'i enkazın altından çıkardı. Küçük Elif depremin simgelerinden oldu. Enkazdan kendisini çıkaran İstanbul İtfaiyesi Onbaşı Muammer Çelik'in parmağını ambulansa gidene kadar bırakmayan Elif Perinçek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Elif, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine servise alındı. Sağlık durumları iyiye giden Elif, Elzem ve Ezel kardeşler aynı odaya alındı. Perinçek ailesi bugün hastaneden taburcu edildiği açıklandı.