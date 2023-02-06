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Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren görüntü! Canlarını hiçe saydılar

06.02.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem tüm Türkiye'yi sarstı. Depremin vurduğu ilde bazı kişilerin canlarını hiçe sayarak çöken markete girerek bir şeyler aldığı görüldü. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansıdı.

Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren görüntü! Canlarını hiçe saydılar

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde AFAD'ın ilk belirlemelerine göre 300'den fazla bina yıkıldı, 70'den fazla kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla da yaralı hastanelere sevk edildi.

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Birçok ilden gelen ekipler AFAD koordinesinde yıkılan binaların olduğu bölgede çalışma yaparken, özellikle şehir çıkışında tek ve iki katlı birçok müstakil evin çökmüş hali de kameralara yansıdı.

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CANLARINI HİÇE SAYIP ÇÖKEN MARKETE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Tamamen çöken bir markete giren vatandaşlar ise yürekleri ağza getirdi. İçeri giren bazı kişiler marketlerden poşetlerle bir şeyler alarak çıktı. Canlarını tehlikeye atarak markete girenleri görenler şaşkınlık yaşadı.

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(İHA)

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deprem Kahramanmaraş market

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