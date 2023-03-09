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Depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da görev yaptılar... 1 ay sonra komando marşıyla kentten ayrıldılar!

09.03.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da görev alan Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 1 aylık görev süresinin ardından komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

Depremin yıkıma yol açtığı Hatay'da görev yaptılar... 1 ay sonra komando marşıyla kentten ayrıldılar!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama- kurtarma çalışmalarında görev alan 2 bin 700 komando, sloganlar eşliğinde yürüyüp, komando marşını okuyarak kentten ayrıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında görev yapan 2 bin 700 komando, 8 Şubat'ta Hatay'a gitti.

Burada arama-kurtarma çalışmalarında yer alan ve birçok canı kurtaran komandolar, bölgede asayişin sağlanması konusunda da görev aldı.

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Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti. (DHA)

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deprem Asker Hatay Komando

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