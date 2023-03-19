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Depremzede aileye verilecek, onlara yuva olacaktı! Ancak yaşanan olay 'pes' dedirtti...

19.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da tek katlı bir evin sahibi, evini Malatya’da depremden etkilenen bir aileye verecekti. Ancak pes dedirten bir olay yaşandı. Hırsızlar, evi kullanılamaz hale getirdi. Harabeye dönen evi madde bağımlısı şahıslar mesken tutarken, mahalle sakinleri sokağa çıkamaz oldu. Mahalle sakini Necmi Evren, "Kapı zilini bile çalmışlar. Şimdi madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Mahalleli tedirgin, komşular rahatsız. Kimse çocuğunu sokağa çıkartamıyor" diye konuştu.

Depremzede aileye verilecek, onlara yuva olacaktı! Ancak yaşanan olay 'pes' dedirtti...

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan tek katlı evin sahibi, Malatya’da depremden etkilenen bir aileye kiracısı çıkan boş evini açacaktı. Evdeki kapıları, pencereleri, prizleri, elektrik panosu ve su sayaçlarını çalan hırsızlar ise evi kullanılamaz hale getirdi. Madde bağımlısı şahısların metruk hale gelen evi mesken tutmasıyla mahalle sakinleri sokağa çıkamaz oldu.

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"İÇERİDE METAL OLAN HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Depremzede aileye verilecek evin hırsızlar tarafından kullanılamaz hale geldiğini ve geceleri madde bağımlısı şahısların kaldığını söyleyen mahalle sakini Necmi Evren, “Daha önce kiracı vardı. Kiracı çıktıktan sonra burası bir süre boş kaldı. Ev sahibi burayı bir depremzede aileye verecekti. Hırsızlar gece vakti gelip içeride ne varsa çalıp evi talan etti. İçeride metal olan hiçbir şey kalmadı. Pencereleri, kapıları, elektrik panolarını söktüler. Kapı zilini bile çalmışlar.

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"KİMSE ÇOCUĞUNU SOKAĞA ÇIKARTAMIYOR"

Şimdi madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Mahalleli tedirgin, komşular rahatsız. Kimse çocuğunu sokağa çıkartamıyor. Benim torunum bile korkudan sokağa çıkmıyor.

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Burası yaşanılabilir bir evdi. Daha önce 3 çocuklu bir aile yaşıyordu. Harabeye çevirdiler” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Malatya hırsızlık

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