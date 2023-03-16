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Hatay'da ağır hasarlı evine giren depremzede gözlerine inanamadı! Tam 38 gün sonra sağ buldu

16.03.2023 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da deprem felaketi sonrası değerli eşyalarını almak için ağır hasarlı evlerine giren depremzede Serpil Rüşvanlı, içeride gördüğü manzara karşısında gözlerine inanamadı. Rüşvanlı, deprem anında evde bırakmak zorunda kaldıkları kaplumbağayı tam 38 gün sonra canlı halde buldu. Rüşvanlı, “Bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti” dedi. Evin enkaza dönmüş görüntüsü ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İşte olayın detayları...

Hatay'da ağır hasarlı evine giren depremzede gözlerine inanamadı! Tam 38 gün sonra sağ buldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da birçok bina da ağır hasar aldı. O binalardan birinde yaşayan Serpil Rüşvanlı, çocuklarına arkadaşından kalan bir hatırayı ve değerli eşyalarını almak için tüm riskleri göze alarak eşiyle birlikte Emek Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evlerine girdi. Dairelerindeki eşyaları almaya başlayan Serpil Rüşvanlı, içeride kendilerini hayretler içerisinde bırakan bir görüntüyle karşılaştı. Rüşvanlı, deprem anında evden aceleyle çıkarken içeride bırakmak zorunda kaldıkları “Kapkap” isimli kaplumbağalarını tam 38 gün sonra canlı halde buldu. Çocuğunun arkadaşından kalan hatırayı, “Kapkap”ı ve birkaç değerli eşyayı alan Rüşvanlı, dışarı çıkarak çocuğuna bu güzel haberi mutluluk içinde verdi.

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“BU KADAR ENKAZIN İÇİNDE BİZİ MUTLU ETTİ, ŞU AN BİZİ GÜLÜMSETTİ”

Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. “Kapkap”ımız bu, “Kapkap” bunun adı. Şimdi Şafak “Kapkap” ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder” dedi.

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“KAPKAP”IN CANLI HALDE BULUNDUĞU O DAİRE GÖRÜNTÜLENDİ

Serpil Rüşvanlı’nın, “Kapkap” isimli kaplumbağayı 38 gün sonra sağ halde bulduğu dairenin görüntüsü de cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde, evdeki tüm duvarların yıkıldığı, eşyaların da kullanılamayacak hale geldiği görüldü.

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İHA

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