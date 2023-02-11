Depremzede çocuklara koruyucu aile olmak isteyenler için bakanlıktan açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ailelerini kaybetmiş çocukların evlat edilinilmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlık, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan gelen “depremden etkilenen çocukları evlat edinme” talebine ilişkin, “Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” denildi.

Açıklamada koruyucu aile olmak için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunduğunu belirtildi.



