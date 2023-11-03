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  4. Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden deste deste para çıktı!

Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden deste deste para çıktı!

03.11.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Mersin'de, Yenişehir Belediyesi ekipleri, belediyeye ait yardım depolama merkezinde depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen kolide, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu. Seri numaraları yazılıp tutanak altına alınan ve Güney Kore Wonu olduğu belirlenen para, polise teslim edildi.

Depremzedelere gönderilen yardım kolisinden deste deste para çıktı!

Yenişehir Belediyesi'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kurduğu yardım depolama merkezi ile yardım malzemeleri türlerine göre tasnif edilip, hem deprem bölgesine hem de Mersin'e gelen depremzedelere ulaştırıldı.

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Merkezdeki yardım malzemelerini ayrıştırma çalışmalarına devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Güney Kore'den gönderilen kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde, değeri 450 bin TL'nin üzerinde olan döviz buldu.

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22 milyon Güney Kore Wonu tek tek sayılıp tutanak altına alındı, ardından da Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

(DHA)

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