Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı! 1 ölü, 3 yaralı... Annesinin elini öptü, gözyaşına boğuldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Antalya’dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi’nde kaza yaptı. Manavgat istikametine seyir halindeki R.M.’nin kullandığı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan D-400 Karayolu’na çıkan M.Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ANNESİNİN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 78 yaşındaki Şükran Kulaksız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan araç sürücüsü M.Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başından yaralanan T.Ö. ise sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı.

ANNESİNİN ELİNİ ÖPÜP GÖZYAŞINA BOĞULDU

Yüzünden yaralanan, burnundan kan gelen T.Ö., annesinin elini öpüp cenazesi başında gözyaşı döktü. T.Ö., uzun ısrarların ardından ambulansla hastaneye gitti. Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)