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  4. Depresyon ilaçları fabrikada ereksiyon haplarıyla karıştı

Depresyon ilaçları fabrikada ereksiyon haplarıyla karıştı

14.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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Depresyon ilaçları fabrikada ereksiyon haplarıyla karıştı

Tennessee merkezli bir ilaç şirketi, fabrikada paketlenirken "karışan" iki ilacı piyasadan toplatıyor. Bu ilaçlardan biri depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan biriyken bir diğeri ise erkeklerde cinsel performans artırıcı olarak bilinen ereksiyon hapları.

AvKARE, çarşamba günü 100mg Sidenafil ve 100mg Trazodone tabletlerinin "üçüncü tarafın" hatası nedeniyle aynı şişelere konduğunu söyledi.

Viagra'nın ana bileşenlerinden Sidenafil ereksiyon bozukluğu, Trazodone ise depresyon tedavisinde kullanılıyor.

AvKARE'nin açıklamasında Sidenafil'in başka sağlık sorunları bulunan veya bu ilacı kullanmaması gereken insanlarda ciddi sağlık riski yaratabileceği belirtildi.

Şirket Trazodone'un da uyuşma, baş dönmesi, kabızlık ve bulanık görme gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini ekledi.

AvKARE, yanlış ilaç tüketiminin sonucunda rahatsızlanan herhangi biri olduğuna dair henüz haber almadıklarını söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin her iki üründen birer partiyi piyasadan toplattığı ifade edildi.

Toplatılan ilaçlar şöyle: 36884 lot numaralı, 03/2022 son kullanma tarihli 100 mg Sildenafil tablet ve 36783 lot numaralı, 06/2022 son kullanma tarihli 100 mg Trazodone Hydrochloride tablet.

AvKARE ilaçların "dağıtımcılarına ve perakendecilerine verildiğini, ardından ülke geneline dağıtıldığını" söyledi.

Şirket "dağıtımcılarını ve müşterilerini bilgilendirdi ve belirtilen lotlarda geri çağrılan tüm ürünlerin dönüşünü ayarlıyor."

İki ilaçtan birini yanlışlıkla alan ve olumsuz tepki gösteren kişilerin, FDA'nın MedWatch Olumsuz Tepki Bildirme programına internet, posta veya fax üzerinden ulaşması istendi.

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