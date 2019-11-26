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Dere yatağında ölü olarak bulunmuştu! İşkenceye maruz kalmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:00 | Son Güncelleme

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında, kolu kopmuş ve yüzü tanınmaz halde bulunan erkek cesedinin, Afganistan vatandaşı Mojibullah Azizi'ye (28) ait olduğu belirlendi. Azizi'nin işkence edilip öldürüldüğü üzerinde duruluyor.

Dere yatağında ölü olarak bulunmuştu! İşkenceye maruz kalmış

Şehzadeler ilçesinin kırsal Karaağaçlı Mahallesi Kumlar mevkisindeki kuru dere yatağında, dün saat 10.30 sıralarında bulunan cesedin kimlik tespiti tamamlandı. Jandarma ekipleri, cebinden çıkan Farsça yazılardan yola çıkarak, cesedin, yabancı uyruklu olma ihtimali üzerine yoğunlaştı. Sağ kolu kopmuş, göğüs kafesi açılmış ve yüzü parçalanmış haldeki cesedin, Afganistan vatandaşı Mojıbullah Azizi'ye ait olduğu belirlendi.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÜZERİNDE DURULUYOR

Azizi'in işkence görüp öldürüldükten sonra cesedinin dere yatağına atıldığı ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Manisa Afgan

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