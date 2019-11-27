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Dereden kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereden kurtardıkları yavru köpekleri araç egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.Vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekipleri, örnek bir çalışmaya daha imza attı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereden kurtardıkları yavru köpekleri araç egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.
Vatandaşların can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekipleri, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi’nde yavru köpeklerin dereye düştüğü ihbarını alan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. 6 yavru köpeğin derede mahsur kaldığını gören ekipler, yavru köpekleri tek tek kurtardı. Su üzerindeki çalılıklarda kalan ve ıslanan 2 yavru köpeğin titrediğini fark eden ekipler, yavru köpekleri önce kuruttu sonra da itfaiye aracının egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.
Çevredeki vatandaşlardan da alkış alan itfaiye erleri, ıslanmayan 4 yavru köpeği etrafta gezen annelerine bıraktı. Islanan ve durumları ciddi olan 2 yavru köpek ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

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