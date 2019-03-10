"Dereler, nehirler, havzalar tertemiz olacak"

TEKİRDAĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. Tüm Ergene'yi kapsayan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çoğunluğu Tekirdağ'da bulunan sanayi tesislerinden kaynaklı kirliliği, merkezi atık su arıtma tesisleri vasıtasıyla sona erdiriyoruz. Bu tesisler vasıtasıyla arıtılan atık suların yaklaşık 80 kilometre kolektör hattıyla Marmara Denizi'ne derin deşarjı sağlanacak. Hedefimiz 2019 yılında ilk etabı tamamlamak. Bu proje tamamlandığında Tekirdağ'ın dereleri, nehirleri, havzaları tertemiz olacak." dedi.

Kurum, partisince Çerkezköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday ve proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın Anadolu'dan Avrupa'ya geçişin, Rumeli'ye uzanışın şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son 16 yılda demokrasi ve kalkınmada hiç olmadığı kadar ileri seviyelere ulaştığını belirten Kurum, "Tabii bu 16 yılda karşımıza sürekli çelmeler, tuzaklar, oyunlar çıktı, çıkıyor. Türkiye olarak 16 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdik. Savunma sanayisinde bir yere bağımlıydık, artık değiliz. İHA'larımızı, SİHA'larımızı kendimiz üretiyoruz. Biz insansız hava araçlarımızı üretmemiş olsaydık, Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda bugün durum farklı olurdu." diye konuştu.