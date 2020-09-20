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Dereye düşen tosun 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Amasya’nın Belmebük köyünde dereye düşen ve arka sağ ayağı kırılan tosun Amasya Arama Kurtarma Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (AKDOSD) gönüllü üyelerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Belmebük köyünde dereye düşen tosunu görenler durumu AKDOSD’a haber verdi.

Amasya’nın Belmebük köyünde dereye düşen ve arka sağ ayağı kırılan tosun Amasya Arama Kurtarma Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Derneği (AKDOSD) gönüllü üyelerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Belmebük köyünde dereye düşen tosunu görenler durumu AKDOSD’a haber verdi. Zaman kaybetmeden olay yerine giden gönüllü ekip, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Karaköprü Köyü Muhtarı Hasan Öksüz’e ait olan hayvan ağaçlardan yapılan sedye ve iplerden yapılan makara ile düştüğü yerden yukarı çekilerek kurtarıldı. AKDOSD Başkanı Zeki Sağır, “Muhtarım hayvanın dereye düştüğünü ihbar etti bize. Bizde ekip arkadaşlarımızla yaklaşık dereden 3 saatlik bir çalışma sonucu hayvanı çıkardık sağ salim. Muhtarımıza teslim ettik" dedi.

Dereye düşen hayvanın sahibi muhtar Hasan Öksüz, “Sağ olun, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah böyle yetişmiş adamları Amasya’mıza nasip etsin. 1 gece hayvanımız dışarıda kaldı ama canı sağ” diye konuştu.

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