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Dereye düşerek şehit olan Uzman Çavuş toprağa verildi -2

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 19:37 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyon sırasında dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Oğuzhan KILIÇ- Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyon sırasında dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29) memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Rabia Sönmez, şehit nişanlısının tabutuna sarılarak, "Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?" diyerek gözyaşı döktü.

Bingöl’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Çatan köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eme Sarıtaş-16' operasyonuna katıldı. Akşam intikal sırasında Kızılmescit Deresi'nden geçerken, dengesini kaybeden Öztürk, suya düşüp boğularak şehit oldu. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nden alınan şehit Halil İbrahim Öztürk’ün cenazesi uçakla memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine gönderildi.

Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca Sokak üzerindeki evinin önüne getirildi. Burada şehit babası Halil, annesi Hesna, kardeşi Harun ve nişanlısı Rabia Sönmez isteği üzerine tabut açılarak, Halil İbrahim Öztürk’ün son kez yüzü gösterildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından şehit Halil İbrahim Öztürk’ün cenazesi, Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Buradaki cenaze törenine Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kütahya Belediye Alim Işık, şehidin ailesi, yakınları, birlikte görev yaptığı asker arkadaşları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

'İÇİNE Mİ DOĞDU AŞKIM?'

Anne Hesna Öztürk ve nişanlısı Rabia Sönmez şehit Öztürk'ün tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sönmez Öztürk'ün rüyasında şehit olduğunu gördüğünü belirterek, "Rüyanda gördüğünü söylemiştin, içine mi doğdu aşkım?" diye ağladı.

Şehit Halil İbrahim Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Karcık köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehit Halil İbrahim Öztürk’ün nişanlısı Rabia Sönmez ile Ekim ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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