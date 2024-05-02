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Cumhurbaşkanı başdanışmanından dikkat çeken 'Osman Kavala' çıkışı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.05.2024 12:35
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu'ndan dikkat çeken bir 'Osman Kavala' çıkışı geldi. Köroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne Osman Kavala'ymış arkadaş" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı başdanışmanından dikkat çeken 'Osman Kavala' çıkışı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Osman Kavala'yı konu alan Köroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala."


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Anahtar Kelimeler:
osman kavala erdoğan
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