Cumhurbaşkanı başdanışmanından dikkat çeken 'Osman Kavala' çıkışı! "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa..."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Osman Kavala'yı konu alan Köroğlu'nun ifadeleri şu şekilde:

"Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala."

Ne Osman Kavalaymış arkadaş. Gezi olaylarında hükümetin en önemli görevlisi Başbakan olan, yeni sistemde bizatihi yürütme görevini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hiçbir önemi yok varsa yoksa Kavala. — Ahmet Selim Köroğlu (@aselimkoroglu) May 2, 2024







