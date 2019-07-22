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Dereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 08:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçtu.

Dereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye uçtu. Olayda sürücü hafif şekilde yaralanırken, AKS ekiplerinin müdahalesi ile dereden çıkartıldı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Şehitler Caddesi Halkapınar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Onur D. Şehitler Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada, kullandığı 35 AEH 651 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve 110 AKS ekiplerine bildirdi. Öte yandan, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D., yardım gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, Onur D.'ye merdiven uzatarak bulunduğu yerden çıkmasını sağladı. Kazada hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Onur D. ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Dereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini beklediDereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini beklediDereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini beklediDereye uçan otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi

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