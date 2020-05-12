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Deri, takı, ayakkabı bakımında bile kullanılıyormuş! Bebek pudrasının mucizeleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bebeği olan herkesin evinde bir kutu bebek pudrası mutlaka vardır. Pişiklere karşı savunmada bir numaralı malzemelerden birisi olan pudranın marifeti, sadece bebekleri pişikten korumak mı? Bakmayın siz adının bebek pudrası olduğuna, boyundan büyük işlere yarıyor kendileri, bakalım diğer marifetleri nelermiş...

Deri, takı, ayakkabı bakımında bile kullanılıyormuş! Bebek pudrasının mucizeleri...

Öyle anlar olur ki yaşanan sorun çözümsüz gibi gelir. Oysaki elimizin altında olan, çoktandır unuttuğumuz bazı ürünler tam da o anlar için varlar. Bunlardan birisi de bebek pudrası. Pudra deyip geçmeyin hemen, nelere nelere yarıyor bir bilseniz. Gece uykularından takıları ayırmaya, derileri parlatmadan ağda acısını azaltmaya kadar pudranın erişmediği yer yok. Bütün bunları öğrendikten sonra evinizden bebek pudrasını eksik etmek istemeyeceksiniz.

DERİLER HİÇ BU KADAR BAKIMLI OLMAMIŞTI

Deriler zamanla yıpranır. Çanta olsun, mont olsun, ne olursa olsun; bir süre sonra matlaşır. Deriye müdahale etmek de zordur. Denediğiniz onca yöntem işe yaramamışsa bir de pudralamayı deneyin. Biraz pudrayı deri eşyanızın üzerinde dökün ve mikrofiber bezle temizleyin. Gözlerinize inanamayacaksınız.

AĞDA SIRASINDA DAHA AZ ACI

Ağda her zaman acı kelimesi ile birlikte anılır. Daha az acı için bebek pudrası kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ağda yapacağınız bölgeye biraz pudra uygulayın. Teri emen pudra, tüylerin ağdaya daha kolay yapışmasını sağlar. Böylece teninizin tahriş olmasını da engelleyebilirsiniz.

YAZ GECELERİ DAHA SERİN

Yaz gecelerinin uyku tutturmayan sıcaklarından pudra sayesinde kurtulabilirsiniz. Yatmadan hemen önce bütün yatağınıza pudra serptiğiniz zaman, pudra gece boyunca terinizi emecek ve siz de mışıl mışıl uyuyabileceksiniz. Sabah kalktığınızda bebekler gibi kokacak olmanız da cabası.

DOLAŞAN TAKILARINIZI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE AÇIN

Dolaşan takıları açmak tam bir kabus! Birbirleri ile düğüm olan takılarınızı ayırmak için elinize makas almak istemiş olabilirsiniz. Makasa gerek yok, parmak uçlarınıza bir parça pudra sürün, yeterli. Takılarınızı ayırmak sizin için artık daha kolay.

YAĞLI SAÇLARA ŞİPŞAK ÇÖZÜM

Su kesik, duş almaya vakit yok, en kötüsü de saçlar yağ içinde ve dışarı çıkmanız gerekiyor. Yapış yapış saçlarla kimse dolaşmak istemez. Hemen saç diplerinize biraz pudra serpin ve saçlarınızı güzelce tarayın. Elveda yağlı saçlar, hoş geldin ferahlık.

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EVCİL HAYVANLARINIZ MİS GİBİ OLSUN

Evcil hayvanların bazıları yıkanmaktan nefret ederler, kedilerin ise tamamı... Banyo seansları sizin için de yorucu oluyorsa ve mücadeleci bir dostunuz varsa onu da pudralayın. Sonra bir güzel tarayın. Kediler bu işin dışında tabii, onlar kendilerini şahane temizliyorlar.

AYAKKABILAR KÖTÜ KOKMASIN

Ayakkabı bir kere kokarsa o kokuyu geçirmek çok zordur, yani çok zordu. Ayakkabınızın içini güzelce pudralayın, birkaç gün bekletin ve tıpkı eski günlerdeki gibi ayakkabınızı keyifle giymeye devam edin.


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