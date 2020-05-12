Deri, takı, ayakkabı bakımında bile kullanılıyormuş! Bebek pudrasının mucizeleri...

Öyle anlar olur ki yaşanan sorun çözümsüz gibi gelir. Oysaki elimizin altında olan, çoktandır unuttuğumuz bazı ürünler tam da o anlar için varlar. Bunlardan birisi de bebek pudrası. Pudra deyip geçmeyin hemen, nelere nelere yarıyor bir bilseniz. Gece uykularından takıları ayırmaya, derileri parlatmadan ağda acısını azaltmaya kadar pudranın erişmediği yer yok. Bütün bunları öğrendikten sonra evinizden bebek pudrasını eksik etmek istemeyeceksiniz.

DERİLER HİÇ BU KADAR BAKIMLI OLMAMIŞTI

Deriler zamanla yıpranır. Çanta olsun, mont olsun, ne olursa olsun; bir süre sonra matlaşır. Deriye müdahale etmek de zordur. Denediğiniz onca yöntem işe yaramamışsa bir de pudralamayı deneyin. Biraz pudrayı deri eşyanızın üzerinde dökün ve mikrofiber bezle temizleyin. Gözlerinize inanamayacaksınız.

AĞDA SIRASINDA DAHA AZ ACI

Ağda her zaman acı kelimesi ile birlikte anılır. Daha az acı için bebek pudrası kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Ağda yapacağınız bölgeye biraz pudra uygulayın. Teri emen pudra, tüylerin ağdaya daha kolay yapışmasını sağlar. Böylece teninizin tahriş olmasını da engelleyebilirsiniz.