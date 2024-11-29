Derin dondurucu neden soğutmaz? Derin dondurucu soğutmuyorsa ne yapmalı? Derin dondurucu çalışıyor ama soğutmuyor sorunu ve çözüm önerileri

Sebze, meyve, et gibi çeşitli yiyeceklerin uzun süre tazeliğini koruması son derece önemli bir konudur. Bu konuda en büyük yardımcılardan biri derin donduruculardır. Ancak bazı zamanlarda bu beyaz eşyalarda soğutma özelliği tam olarak çalışmayabilir. Bu durum içinde bulunan yiyeceklerin çok çabuk bozulmasına yol açabilir. Derin dondurucu kullanırken sıcaklık derecesinin de doğru bir şekilde ayarlanması gerekir. Bu noktada “derin dondurucu kaç derece olmalı?” konusu da karşımıza çıkabilir.

Derin dondurucu neden soğutmaz?

Derin dondurucular, buzdolabında yer alan buzluk bölümünden farklı bir beyaz eşya olarak bilinmektedir. Buzdolabında bulunan buzluk kısmı yeterli olmadığında derin dondurucular insanların imdadına yetişmektedir. Yazın alınan yiyecekler, kış döneminde yenmek için derin dondurucularda aylarca bozulmadan kalabilmektedir. Aynı işlevi buzdolabında bulunan buzluk bölümü de yapabilmektedir.

Derin dondurucuların ideal sıcaklık derecesi genelde -18 şeklinde olmalıdır. Derin dondurucularda yaygın olarak rastlanılan sorunlardan biri soğutmama sorunudur. Soğutmama problemine neden olabilecek etkenler genel olarak şöyledir:

Derin dondurucunun dondurucu sisteminde meydana gelen bir tıkanıklık, soğutmama sorununu ortaya çıkarabilir.

Bu tür beyaz eşyalarda en sık görülen durumlardan biri buzlanmadır. Bu durum varsa buz çözme kısmında sorun olabilir.

Derin dondurucuların soğutma işlevini yapabilmesi için kondanser fanının düzgün çalışması gerekir. Fanda oluşan bir arıza, cihazın soğutmamasına yol açabilir.

Bu tür beyaz eşyalarda önemli olan bir diğer parça ise kompresördür. Kompresörde meydana gelen bir hasar, soğutmama probleminin görülmesine neden olabilir.

Hızlı dondurma kısmında oluşan bir problem de, cihazın soğutma görevini yerine getirmemesine sebebiyet verebilir.

Derin dondurucu soğutmuyorsa ne yapmalı?

Mutfaklarda kullanımı epey yaygın olan derin dondurucularda zaman zaman bazı sorunlar görülebilmektedir. Bu sorunlardan en önemlisi derin dondurucunun soğutma sisteminin çalışmamasıdır. Bu sorun insanların karşısına derin dondurucu çalışırken de çıkabilmektedir. Bu noktada derin dondurucu çalışıyor ama soğutmuyor sorunu ve çözüm önerileri konusu gündeme gelebilmektedir. Derin dondurucu soğutmadığında kişilerin çözüm için izleyebileceği adımlar şu şekildedir: