Derinkuyu’da belde, köy ve taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle belde, köy okulları ve taşımalı eğitime 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

