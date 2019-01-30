Derinkuyu’da belde, köy ve taşımalı eğitim tatil edildi

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.
Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle belde, köy okulları ve taşımalı eğitime 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.
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