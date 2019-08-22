Dermal stimülasyonu ile ciltte yenilenme etkisi

Kollajen ve elastinin uyarılması, cildin dolgunluğunun artması ve sıkılaştırılması için daha fazla destek sağlar ve istenen yenilenme etkisini yaratır. Cilt pürüzsüz, daha düzgün ve parlak hale gelir.

İpliklerin yağ dokusu içine gömülmesi, lenfatik sistemin uyarılması yoluyla yağ birikintilerini harekete geçirir. Bu özellik, yüz ovalindeki V hattının geri kazanılmasına yardımcı olarak jowlları ve çift çeneleri azaltarak iyileştirir.

CİLT STİMÜLASYONU YOLUYLA KOLLAJEN CANLANDIRMA

Mini iplik implantasyonu tedavisi gergin kasları gevşetir ve kırışıklıkları azaltır, kırışıklıkları iyileştirir ve hastanın yüz çevresini onarır.

Alın, baş ve boyun kasları gevşetilerek yüz kaslarının kaldırılmasıyla sonuçlanır. Tedavi her bir hastanın yüz tiplerine, estetik ve tedavi ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Doğru derinlikte ve uygun noktalarda hassas implantasyon, destekleyici dokunun zayıf olduğu yüzün boyun ve alt kısmında hemen bir sıkılaştırma etkisine sahiptir.

SAĞLIKLI, PARLAK, PÜRÜZSÜZ ETKİ!

Alında daha kısa, daha kalın ipliklerin kullanılması kasları gevşetir, kullanımlarını engeller ve botulinum toksin uygulamasına benzer pürüzsüz bir etki yaratır.