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Dermal stimülasyonu ile ciltte yenilenme etkisi

Dr. Nejat Can Dr. Nejat Can
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 22.08.2019 10:45 | Son Güncelleme

Tedavi, kolajen ve elastin gibi cilt proteinlerinin üretimini canlandıran fibrositleri uyarır. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Nejat Can, dermal stimülasyonun cilt üzerindeki muhteşem etkileri hakkında tüm merak edilenleri ve daha fazlasını bizler için paylaştı.

Dermal stimülasyonu ile ciltte yenilenme etkisi

Kollajen ve elastinin uyarılması, cildin dolgunluğunun artması ve sıkılaştırılması için daha fazla destek sağlar ve istenen yenilenme etkisini yaratır. Cilt pürüzsüz, daha düzgün ve parlak hale gelir.

İpliklerin yağ dokusu içine gömülmesi, lenfatik sistemin uyarılması yoluyla yağ birikintilerini harekete geçirir. Bu özellik, yüz ovalindeki V hattının geri kazanılmasına yardımcı olarak jowlları ve çift çeneleri azaltarak iyileştirir.

CİLT STİMÜLASYONU YOLUYLA KOLLAJEN CANLANDIRMA

Mini iplik implantasyonu tedavisi gergin kasları gevşetir ve kırışıklıkları azaltır, kırışıklıkları iyileştirir ve hastanın yüz çevresini onarır.
Alın, baş ve boyun kasları gevşetilerek yüz kaslarının kaldırılmasıyla sonuçlanır. Tedavi her bir hastanın yüz tiplerine, estetik ve tedavi ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir.

Doğru derinlikte ve uygun noktalarda hassas implantasyon, destekleyici dokunun zayıf olduğu yüzün boyun ve alt kısmında hemen bir sıkılaştırma etkisine sahiptir.

SAĞLIKLI, PARLAK, PÜRÜZSÜZ ETKİ!

Alında daha kısa, daha kalın ipliklerin kullanılması kasları gevşetir, kullanımlarını engeller ve botulinum toksin uygulamasına benzer pürüzsüz bir etki yaratır.

Kan akışının hassas bir şekilde aktivasyonu, dermis’in ve hipodermis’in sabit olarak uyarılmasına neden olur. Cilt daha sağlıklı ve parlak görünür. Yağlı tabakalar üzerindeki etkisi sayesinde, yağ dokusunu hareket ettirmeye yardımcı olur, yüzün boyutunu azaltır ve özellikleri tanımlar. Kırışıklıklar azalır ve cilt esnekliği artar.

CİLDİN YENİLENME SÜRECİ BAŞLAR

Kontrollü yara oluşumu gerçekleşir, Yara iyileşmesinin tetiklenmesi ve İğnenin sağladığı mekanik simülasyon ile İpin dokuya verdiği yapısal destek olumlu etkileşimde bulunur. İpin sağladığı yabancı madde reaksiyonu sonucu cilt rejuvenasyonu yani cildin yenilenme süreci başlar.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nejat Can

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Anahtar Kelimeler:
Dermal stimülasyon Dermal stimülasyon cilt yenileme

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