Dermapen Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Dermapenin gelişmiş cilt iğneleme teknolojisinde, otomatik titreşimli tek kullanımlık, sterilize edilmiş bireysel mikro iğneleme uçları ile her uçta çoklu paslanmaz çelik mikro iğnelerin olduğu medikal bir alet kullanılmaktadır.

Yüz, boyun, el ve vücuttaki kırışıklık ve ince çizgilerin giderilmesi

Şu anda dünyanın en gelişmiş cilt iğneleme teknolojisi olan, diğer cilt gençleştirme uygulamalarına kıyasla cerrahi işlem gerektirmeyen ve ağrısız olan bu uygulama, sizi muhteşem görünümlü taze bir cilde kavuşturabilir.

Dermapen tedavileri; cildi gençleştirmek, daha pürüzsüz ve daha genç görünmesini sağlamak için tasarlanmış popüler, yenilikçi, yaşlanma karşıtı ve yara izi düzeltme prosedürleridir.

Mikro iğnelemenin yani diğer bir adıyla dermapen in günümüzde cilt yenileme, tazelemede kullanıldığı görülmektedir.

Bu şekilde doğal kolajen üretimi uyarılırken, ciltte % 80'e kadar daha fazla besin taşıyabilen ince kanallar oluşturulur ve bu da altta yatan hücreleri beslemek için cilde derinlemesine yenilik sağlar.

Cihazın uç derinliği, özel ihtiyaçlara ve farklı tedavi alanlarına bağlı olarak ayarlanabilir. Bu durum, yüz hatlarınızda, gözleriniz, burnunuz ve ağzınız gibi bölgeler üzerinde en iyi sonuçları elde etmenize olanak sağlar.

Uygulama öncesinde cilt iyice temizlenerek, dezenfekte edilir. Tedavi gerektiren bölgeye hyaluronik asit, mezoterapi çözeltileri, PRP veya CGF uygulanabilir.

Tedaviden önce uyuşturucu krem kullanılması, herhangi bir ağrıyı tamamen en aza indirmeye veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Tedavi Süresi Kişiye Göre Düzenlenir

Mikro iğneleme, istenen sonuçları elde edene kadar her 4-6 haftada bir güvenle tekrarlanabilir. Kolajen artırımı için tedaviler arasında minimum 4 ila 6 hafta ayırma süresi olmalıdır. 3 seans ile başlanılması önerilir. Gerekli tedavi sayısı, her bireyin tedavilere nasıl tepki verdiğine ve başlangıçtaki hasarın derecesine bağlı olacaktır.