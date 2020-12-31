Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Kadın ve erkeklerin kendilerini güzel hissetmeyerek özgüvenlerini yitirmelerine sebep olan cilt sorunları, bazı tekniklerle kısa sürede çözülür. Cilt bakımı denilince akla ilk gelen yöntemler arasında sayılan mikro iğneleme, dermaroller yardımıyla gerçekleştirilir. İhtiyaç doğrultusunda kadın ve erkeklerin imdadına koşan ürünler, kullanışlı dizaynı ve uzun ömürlü olması nedeniyle güzellik merkezlerinin vazgeçilmez parçası haline gelir. Dermaroller Nedir? Özellikleri Nelerdir? Geçmişten günümüze kadar uzanan cilt sorunları, herkesin korkulu rüyası olarak kabul edilir. Cilt problemleriyle başa çıkmanın güvenilir yollarından dermaroller, farklı özelliklere sahiptir. Uzak Doğu’da başlayan uygulamalarda kullanılan ürünler, sonrasında dünyanın çeşitli alanlarında yaygınlaşır. Silindir şeklinde bir tasarımın tercih edildiği modeller, çevresinde çok sayıda mikro iğne bulundurur. Bu iğneler paslanma ya da yapısının bozulması riskini azaltmak amacıyla titanyum elementinden üretilir. Mikro iğneler 0,1 çapına ve yaklaşık 2 mm boyutundadır. Bu sayede cildin gerekli bölgelerine giriş yapabilmesi sağlanır. Cerrahi müdahale içermeyen ve oldukça hızlı sonuçlar veren dermaroller uygulaması hem kadın hem erkeklerin yardım aldığı cilt bakım seçeneklerinden biri olur.

Dermarollerin Sunduğu Faydalar Nelerdir? Cilt bakımına önem veren çok sayıda kişinin yararlandığı dermaroller, faydasını doğru kullanımda gösterir. Uygulamada kullanılacak cihazın iğnelerinin düzgün ve simetrik şekilde yerleştirilmesi pozitif sonuçlar alınmasında önemli bir görev üstlenir. Ayrıca iğnelerin üretiminde ham madde olarak titanyum veya titanyum/altın karışımının yer alması cildin uyarılmasını kolaylaştırır. Bunun yanı sıra sağlam materyaller sayesinde ürünlerin dayanıklılığı da artırılır. Dermaroller öncelikle sivilce ve aknelere karşı savaş açar. Mevcut sivilceleri ortadan kaldıran cihazlar, bir yandan da yeni sivilcelerin ortaya çıkmasını engeller. Böylece cildinizin pürüzsüz bir görünüme kavuşması sağlanır. Cildin genişlemiş gözeneklerini küçülten modeller, kir ve yağ birikimini ciddi oranda azaltır. Ayrıca güneş ışınlarına fazla maruz kalınması sonucu zarar gören cildinize yenilenme fırsatı sunar. İnce kırışıklıklar üzerinde etki gösteren parçalar, yaşla birlikte görülen belirtileri uzun bir süre sizden uzak tutar. Yalnızca yüz bölgesinde değil, boyun ve dekolte bölgelerinde oluşan kırışıklıklar üzerinde de olumlu etkiler yaratır.

Genel olarak cilt bakımında görev alan ürünler, saç dökülmesi yaşayanlar için de kullanışlı olabilir. Sonuçların kalıcı olması nedeniyle derinin uygulama öncesindeki haline dönmesi beklenmez. Cildin Hangi Bölgelerine Dermaroller Uygulaması Yapılır? Pek çok kişi dermaroller nedir ve hangi bölgelere uygundur merak eder. Güzellik bakım merkezleri ve hastane gibi güvenilir sağlık kurumlarında yaptırılması gereken dermaroller uygulaması, bilgili kişilerin kontrolünde düzgün biçimde tamamlanır. Cilt sorunlarının farklı vücut bölgelerinde görülmesi nedeniyle ürünlerin kullanım alanında da çok yönlülük görülür. Sivilcelerin yoğunlukla yerleştiği yüz bölgesinde dermarollerden faydalanmanız mümkündür. Bunun haricinde cihazların saç, selülitli bölgeler, göz altı ve vücut genelinde çarpıcı etkileri bulunur. Ancak uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri cihaz seçimidir. Vücut bölgesi ve yapılacak uygulamanın kapsamı doğrultusunda uzunluk ve çap boyutuna bakılmalı, iz bırakmayacak ya da ciltte herhangi bir sorun yaratmayacak yapıdaki cihazlar seçilmelidir.

Kimler Dermaroller Kullanamaz? Dünyanın çeşitli yerlerinde birbirinden farklı kişilere hizmet veren dermaroller cihazları, birkaç özel durumda kullanılmamalıdır. Işığa duyarlılık yaratan ilaçlar ve doğum kontrol haplarının kullanımından sonra ve peeling sonrası ürünlerden destek alınmamalıdır. Bunu yanı sıra kanser, diyabet, hipertansiyon, egzama ve kan pıhtılaşma sorunu gibi ciddi hastalık sahibi kişiler dermaroller uygulamasından kaçınmalıdır. Önemli cilt sorunları arasında yer alan aktif akne, siğil ya da tahriş olan ciltler de mikro iğneleme yöntemi için uygun görülmez. Uzman kişilerden alınan onay sonrası dermaroller işlemine başvurmak, kullanıcıların memnuniyet oranını artırmada önem taşır. Dermaroller Cilt Bakımı Nasıl Yapılır? Yöntemin etkili sonuçlar doğurması adına birkaç konuya önem vermek gerekir. Cihazın cilde girişi sırasında dik bir pozisyonda olması, kullanım aşamasındaki en önemli noktadır. Dik ve hızlı bir giriş yapan aletler, cildin üst kısmında gözle görülemeyecek kadar küçük delikler açarak etkisini gösterir. Açılan delikler, cildin yapım onarım işlemlerini tetikleyici bir görev üstlenir. Bu tetikleme sonrasında kolajen üretimi ve cildin kendini yenileme süreci hız kazanır. Cildin sıkı, güçlü ve esnek yapıda olmasını sağlayan kolajenin artmasıyla sorunlu bölgede yenilenme başlar. Aynı zamanda kan dolaşımını artıran ve büyüme faktörü salınımını ilerleten cihazlar, ölü tabakayı hızlıca uzaklaştırır. Yaşlı, kuru ve problemlerin yaşandığı cilt bölgesini yeni bir döneme geçiren ürünler sağlıklı hücrelerin çoğalmasına katkıda bulunur.