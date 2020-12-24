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Dermatologlar açıkladı! Siyah nokta temizleme bandı kullanıyorsanız eğer...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 07:37 | Son Güncelleme:
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Dermatologlar açıkladı! Siyah nokta temizleme bandı kullanıyorsanız eğer...

Siyah nokta temizleme bantlarını kullanım kolaylığı nedeniyle sevebiliriz ancak uygulamasında bazı yan etkiler ve nüanslar olabileceği ortaya çıktı. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için tüm uzmanların ipuçlarını bilmek her zaman daha iyidir. Öyleyse, bir siyah nokta temizleme bandı kullanmadan önce onlara daha yakından bakalım.

Doğru güzellik prosedürlerinin önemini biliyoruz ve siyah nokta bantları hakkında sizinle bazı profesyonel bilgileri paylaşmak istiyoruz.

SİYAH NOKTA BANTLARI SİYAH NOKTALARI ENGELLEMEZ

Siyah nokta bantları, siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemez ve yağ birikimini azaltmaz. Bu yüzden burnunuzda o siyah noktaları çok kısa bir süre sonra tekrar görebilirsiniz.

Dermatologlar tekrar tekrar burun bandı kullanmayı önerir. Siyah noktalardan kaçınmak için bu, haftada bir veya iki kez yapılabilir.

SİYAH NOKTA BANTLARI DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAMAZ

Dermatologlar, burun şeritlerinin aslında burnunuzdaki gözenekleri kesinlikle temiz yapmayacağını söylüyorlar. Güçlü yapışkan, ölü deri hücrelerinin yalnızca üst katmanlarını temizler ve gözeneklerin içinde hala çok fazla kir kalır. Yani, yine de derin bir temizlik prosedürüne ihtiyacınız olabilir.

SİYAH NOKTA BANTLARI CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Uzmanlar, hassas cildiniz varsa siyah nokta bantlarının cildi tahriş edebileceğini ve hatta zarar verebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, yapışkanın bazı tüyleri çekip cildinizi bozmasıdır. Ayrıca, yapıştırıcıya alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek ve görmek daha iyidir. Örneğin, önce elinize uygulamayı deneyebilirsiniz.

SİYAH NOKTA BANDI KULLANMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZE BUHAR TUTUN

Sıcak su ve buhar, gözeneklerinizin içindeki sebumu gevşetmeye yardımcı olabilir. Böylece siyah nokta bantları sebumu daha iyi çıkarabilir. Yüzünüz için yaklaşık 10-20 dakika buhar banyosu yapın veya yüzünüze sıcak havlu uygulayın. Gözenekleriniz daha geniş açılacak ve siyah noktalardan kurtulmanız daha kolay olacaktır.

DAHA İYİ SONUÇLAR İÇİN BANTLARI KESİN

Güzellik vloggerları, siyah nokta bandınızın kenarlarını kesmenizi tavsiye eder, böylece onu burnunuzun şekline göre ayarlamak daha kolay olur. Bu durumda, burnunuzdaki hiçbir noktayı kaçırmamak için şeridin altındaki kabarcıklardan kaçınabilirsiniz. Ayrıca ikiye bölüp yanaklarınızın her iki tarafında da kullanabilirsiniz.

SİYAH NOKTA BANDI KULLANMADAN ÖNCE YÜZÜNÜZE BUZ UYGULAYIN

Siyah nokta bantları, siyah noktanın üst kısmı çıkarıldıktan sonra gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olabilir. Bu, gözeneklerinizi enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirebilir.

Bir şerit kullandıktan sonra bir buz küpü kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu, gözeneklerinizi kapatmanıza yardımcı olacaktır.

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