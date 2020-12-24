Dermatologlar açıkladı! Siyah nokta temizleme bandı kullanıyorsanız eğer...

Doğru güzellik prosedürlerinin önemini biliyoruz ve siyah nokta bantları hakkında sizinle bazı profesyonel bilgileri paylaşmak istiyoruz.
Siyah nokta bantları, siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemez ve yağ birikimini azaltmaz. Bu yüzden burnunuzda o siyah noktaları çok kısa bir süre sonra tekrar görebilirsiniz.
Dermatologlar tekrar tekrar burun bandı kullanmayı önerir. Siyah noktalardan kaçınmak için bu, haftada bir veya iki kez yapılabilir.
Dermatologlar, burun şeritlerinin aslında burnunuzdaki gözenekleri kesinlikle temiz yapmayacağını söylüyorlar. Güçlü yapışkan, ölü deri hücrelerinin yalnızca üst katmanlarını temizler ve gözeneklerin içinde hala çok fazla kir kalır. Yani, yine de derin bir temizlik prosedürüne ihtiyacınız olabilir.
Uzmanlar, hassas cildiniz varsa siyah nokta bantlarının cildi tahriş edebileceğini ve hatta zarar verebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, yapışkanın bazı tüyleri çekip cildinizi bozmasıdır. Ayrıca, yapıştırıcıya alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek ve görmek daha iyidir. Örneğin, önce elinize uygulamayı deneyebilirsiniz.
Sıcak su ve buhar, gözeneklerinizin içindeki sebumu gevşetmeye yardımcı olabilir. Böylece siyah nokta bantları sebumu daha iyi çıkarabilir. Yüzünüz için yaklaşık 10-20 dakika buhar banyosu yapın veya yüzünüze sıcak havlu uygulayın. Gözenekleriniz daha geniş açılacak ve siyah noktalardan kurtulmanız daha kolay olacaktır.
Güzellik vloggerları, siyah nokta bandınızın kenarlarını kesmenizi tavsiye eder, böylece onu burnunuzun şekline göre ayarlamak daha kolay olur. Bu durumda, burnunuzdaki hiçbir noktayı kaçırmamak için şeridin altındaki kabarcıklardan kaçınabilirsiniz. Ayrıca ikiye bölüp yanaklarınızın her iki tarafında da kullanabilirsiniz.
Siyah nokta bantları, siyah noktanın üst kısmı çıkarıldıktan sonra gözeneklerin daha büyük görünmesine neden olabilir. Bu, gözeneklerinizi enfeksiyona karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Bir şerit kullandıktan sonra bir buz küpü kullanmayı deneyebilirsiniz. Bu, gözeneklerinizi kapatmanıza yardımcı olacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum