Dermatologlar açıkladı! Siyah nokta temizleme bandı kullanıyorsanız eğer...

Doğru güzellik prosedürlerinin önemini biliyoruz ve siyah nokta bantları hakkında sizinle bazı profesyonel bilgileri paylaşmak istiyoruz.

SİYAH NOKTA BANTLARI SİYAH NOKTALARI ENGELLEMEZ

Siyah nokta bantları, siyah noktaların tekrar oluşmasını engellemez ve yağ birikimini azaltmaz. Bu yüzden burnunuzda o siyah noktaları çok kısa bir süre sonra tekrar görebilirsiniz.

Dermatologlar tekrar tekrar burun bandı kullanmayı önerir. Siyah noktalardan kaçınmak için bu, haftada bir veya iki kez yapılabilir.

SİYAH NOKTA BANTLARI DERİNLEMESİNE TEMİZLİK SAĞLAMAZ

Dermatologlar, burun şeritlerinin aslında burnunuzdaki gözenekleri kesinlikle temiz yapmayacağını söylüyorlar. Güçlü yapışkan, ölü deri hücrelerinin yalnızca üst katmanlarını temizler ve gözeneklerin içinde hala çok fazla kir kalır. Yani, yine de derin bir temizlik prosedürüne ihtiyacınız olabilir.

SİYAH NOKTA BANTLARI CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDEBİLİR

Uzmanlar, hassas cildiniz varsa siyah nokta bantlarının cildi tahriş edebileceğini ve hatta zarar verebileceğini söylüyor. Bunun nedeni, yapışkanın bazı tüyleri çekip cildinizi bozmasıdır. Ayrıca, yapıştırıcıya alerjiniz olup olmadığını kontrol etmek ve görmek daha iyidir. Örneğin, önce elinize uygulamayı deneyebilirsiniz.