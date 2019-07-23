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Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Daha çok güneş yanığını yatıştırmak için kullanılsa da Aloe Vera'nın çok fazla kullanım alanı var. Yüzde 99'u sudan oluşan ve birçok faydalı ve besleyici madde barındıran Aloe'yi artık kremlerde, losyonlarda sıklıkla görüyoruz. Dermatologlar da bu mucize bitkinin el altından ayrılmaması gerektiğini söyleyerek, farklı kullanım alanlarına ışık tutuyor.

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Mısırlılar yüzyıllardır ona "ölümsüzlük bitkisi", Kızılderililer ise "cennetin sihirli değneği" diyor. Binlerce yıldır şifa verici özelliğiyle bilinen Aloe Vera'nın süper bitki olarak adlandırılabilecek pek çok faydalı özelliğe sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kleopatra’nın en sevdiği güzellik sırlarından biri olan yeşil mucizenin şaşırtmaya yetecek özellikleriyle farklı kullanım alanları.

3

AKNE TEDAVİSİ

Aloe vera, hafif akne üzerindeki tıkanmış gözeneklere yardımcı olabilecek salisilik asit içerir. Daha yoğun sivilce olduğunda, aloe ve dermatolog tarafından önerilen bir cilt bakım ürünü kombinasyonunu deneyebilirsiniz.

MAKYAJINIZI ÇIKARIN

Jelin bir kısmını pamuklu bir ped üzerine sürün ve cildinizi temizlemeye başlayın. Ancak alerjik bir durum yaşamamak için önce kolunuzda test edin.

TIRAŞ KREMİ OLARAK KULLANIN

Tıraş kremi yoksa aloe kullanabilirsiniz. Kaygan dokusu ve nemlendirici özelliği onu harika bir alternatif hale getirecektir. Ayrıca sabun, su ve E vitamini yağı gibi malzemelerle yapılan ev yapımı doğal bir tıraş kremi yapabilirsiniz.

2

SAÇ MASKESİ OLARAK KULLANIN

Saçınızı beslemek ve parlaklık kazandırmak istiyorsanız duştan önce aloe uygulayın. Yağlı saçlarınız varsa, 1-2 çay kaşığı aloe vera jeli ve bir çorba kaşığı limon suyunu bir bardak suyla birleştirip şampuanladıktan sonra solüsyonla saçınızı yıkayın.

KAŞLARINIZI ŞEKLE SOKUN

Tıpkı saçlarınıza kazandırdığınız parlaklığı kaşlarınıza da verebilirsiniz. Aloe jelini temiz bir maskara fırçasına sürün ve uygulayın.

4

BÖCEK ISIRIKLARINA KARŞI

Böcek ısırmalarına karşı kullanabileceğiniz merhem yoksa kaşıntılı bölgelere aloe vera uygulayın.

CİLDİ NEMLENDİRİN

Daha yumuşak, pürüzsüz bir cilt için aloe veranın besleyici E vitamini ve cildi aydınlatan C vitamini özelliğinden faydalanın.

KURU AYAKLARA KARŞI

Kuru ve çatlamış ayaklara karşı dört çorba kaşığı aloe vera jeli ile birlikte yarım bardak yulaf ezmesi, yarım bardak mısır unu ve yarım bardak kokusuz vücut losyonunu karıştırın. Ayağınıza sürün, 10 dakika bekleyin ve durulayın.


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