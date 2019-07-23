Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Mısırlılar yüzyıllardır ona "ölümsüzlük bitkisi", Kızılderililer ise "cennetin sihirli değneği" diyor. Binlerce yıldır şifa verici özelliğiyle bilinen Aloe Vera'nın süper bitki olarak adlandırılabilecek pek çok faydalı özelliğe sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte Kleopatra’nın en sevdiği güzellik sırlarından biri olan yeşil mucizenin şaşırtmaya yetecek özellikleriyle farklı kullanım alanları.

AKNE TEDAVİSİ

Aloe vera, hafif akne üzerindeki tıkanmış gözeneklere yardımcı olabilecek salisilik asit içerir. Daha yoğun sivilce olduğunda, aloe ve dermatolog tarafından önerilen bir cilt bakım ürünü kombinasyonunu deneyebilirsiniz.

MAKYAJINIZI ÇIKARIN

Jelin bir kısmını pamuklu bir ped üzerine sürün ve cildinizi temizlemeye başlayın. Ancak alerjik bir durum yaşamamak için önce kolunuzda test edin.

TIRAŞ KREMİ OLARAK KULLANIN

Tıraş kremi yoksa aloe kullanabilirsiniz. Kaygan dokusu ve nemlendirici özelliği onu harika bir alternatif hale getirecektir. Ayrıca sabun, su ve E vitamini yağı gibi malzemelerle yapılan ev yapımı doğal bir tıraş kremi yapabilirsiniz.