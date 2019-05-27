Dernek başkanı farkındalık yürüyüşünün ilk etabını tamamladı (2)

'DOĞRU İŞLER YAPTIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

Beslenme alışkanlığıyla birlikte sağlık sorunlarının da arttığını aktaran Hüseyin Kayır, "Çağımızın büyük rahatsızlıklarından biri olan kanser ve onunla mücadele eden kişiler her geçen gün ülkemizde artıyor. O nedenle Türkiye onkoloji hastaları ve onların aileleri adına bu etabımızı gerçekleştirdik. Bu güzel manzarayı sağlık sorunları yüzünden o acılar çeken kişilere ve onların ailelerine pozitif enerji vermek açısından onlara ithaf ettik. Öğrenci kardeşlerimizin, belediyemizin ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin bu etapta bize destek vermesi projede başarılı olduğumuzu gösteriyor. Yürürken ayaklarımızı şişti belki ama doğru işler yaptığımızın farkındayız. Ümit ediyorum ki gençlerimiz ülkemize katkı sağlamak amacıyla yerel üretime ağırlık verecekler. Hem aile ekonomisine çiftçimize köylümüze hem de sağlığımız katkı sunacağız" dedi.

