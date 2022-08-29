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Dert etmeyin: Vücuttaki sivilceleri geçirmek çok kolay! Sırttaki sivilceler nasıl geçer?

29.08.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivilce genellikle ergenlikte ortaya çıksa da her yaşta görülebiliyor. Oldukça sıkıntılı durumlara yol açan sivilceler özellikle yaz aylarında daha büyük problem haline geliyor. Vücudunuzda çıkan sivilcelerden şikayetçiyseniz aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Dert etmeyin: Vücuttaki sivilceleri geçirmek çok kolay! Sırttaki sivilceler nasıl geçer?

Herkes pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilde sahip olmak istiyor. Ancak çeşitli nedenlere bağlı olarak sivilce, siyah nokta gibi istenmeyen cilt problemleri oluşabiliyor. Sivilcenin daha çok yüzde çıktığı düşünülse de vücutta özellikle kollarda da sıklıkla görülüyor. Vücutta çıkan sivilceler can sıkıcı olabiliyor. Sivilcelerin geçmesi için öncelikle sağlıklı beslenmeye ve cilt bakımına dikkat etmek gerekiyor.

VÜCUTTA ÇIKAN SİVİLCENİN NEDENLERİ

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Hormonal değişimler

Ergenlik dönemi, regl, stres gibi unsurlar hormonlar üzerinde birçok değişim meydana getirir. Hormonlardaki değişiklik de vücudun daha fazla sebum(yağ) üretmesine neden olur. Bu üretilen doğal yağ sivilce oluşum nedenlerinin başında gelir.

Hijyen

Vücut yıkandığında yağ, kir ve ölü derilerden kurtulur. Bunun yanında peeling, kese gibi unsurlar da vücutta oluşan sivilcelerin, batıkların ve bazı cilt problemlerinin oluşumunu da önler. Hijyene yeterince özen göstermediğiniz takdirde bu kir, yağ ve ölü deriler sivilcelerin oluşmasına olanak sağlar.

Sıkı kıyafetler

Ter de gözenekleri tıkayarak sivilce oluşturan etkenler arasında kabul edilir. Dar giysiler terin vücut üzerinde kalmasına ve sıcaklıkla bakterilerin yayılarak sivilcelerin meydana gelmesine neden olur.

SİVİLCELERİ ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

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  • Spor sonrası mutlaka duş alın.
  • Yüz temizliğinize gereken özeni gösterin.
  • Yağlı yiyeceklerin tüketimini sınırlandırın.
  • Cilt tipinize uygun ürünleri kullanın.
  • Dar kıyafetler giydiğinizde vücut temizliğinize ekstra önem gösterin.
  • Vücut kuruduğunda bol miktarda yağ üretimine başladığı için, cildinizi sık sık nemlendirin.
  • Düzenli olarak vücut peelingi yapın.

SİVİLCENİN GEÇMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

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  • Cildin hafif sabunlu suyla her gün temizlenerek, gözeneklerin ciltten dökülen doku parçacıkları ve yağ tabakasından arındırılması,
  • Saçın günlük uygun şampuan ve saç bakım ürünleriyle yıkanması, özellikle terleme sonrası duş alınması,
  • Saçın yüz ve sırt gibi bölgelere sürekli temasının engellenerek cildin yağlanmasının önüne geçilmesi, aynı bölgelerle sık el temasının engellenmesi,
  • Su bazlı olan ve komedojenik olmayan makyaj ürünlerinin kullanılmasına dikkat edilmesi,
  • Rahat ve geniş kıyafetlerin tercih edilerek gözeneklerin tıkanmasının engellenmesi,
  • Mevcut sivilcelerin patlatılmaması (aknelerin sıkılarak patlatılması sonucunda yağ tabakası çevre yayılarak diğer gözeneklerin tıkanmasına ve iltihaplanmasına yol açabilir),
  • Ciltte tahriş ve doku hasarına yol açabilen cilt ürünlerinin kullanımından kaçınılması,
  • Güneş ışığına uzun süreli maruz kalınmaması, cilt için uygun güneş kremlerinin kullanılması.

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