Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. MEB tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. DYK'nın ne zaman başlayacağı ve kimlerin katılım gösterebileceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için yaptığı duyuruda destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını ifade etti.

Bakanlıktan illere yazı gönderildi. Bu yazıya göre yaz kurslarının resmi okullarda öğrenim gören, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verileceği bilgisi yer aldı.

YAZ KURSLARINA KİMLER KATILACAK?

Yaz kurslarına katılım gösterecek kişiler şu şekildedir:

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Ortopedik, Görme Engelli, İşitme Engelli, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)