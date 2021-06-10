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Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak?

10.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için destekleme ve yetiştirme kurslarının ne zaman açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Bunun üzerine ilgililer "Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak?" , "Yaz kurslarına kimler katılacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak?

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. MEB tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. DYK'nın ne zaman başlayacağı ve kimlerin katılım gösterebileceği belli oldu. İşte ayrıntılar...

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için yaptığı duyuruda destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını ifade etti.

Bakanlıktan illere yazı gönderildi. Bu yazıya göre yaz kurslarının resmi okullarda öğrenim gören, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verileceği bilgisi yer aldı.

YAZ KURSLARINA KİMLER KATILACAK?

Yaz kurslarına katılım gösterecek kişiler şu şekildedir:

Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar

Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri

Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Ortopedik, Görme Engelli, İşitme Engelli, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)

İmam Hatip orta okulu öğrencileri

Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak?

DYK BAŞVURU YAPMA

Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından almış oldukları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilir.

Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifresini alabilir.

Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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