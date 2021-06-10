Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ne zaman başlayacak? Yaz kurslarına kimler katılacak? sorularının cevabı araştırılıyor. MEB tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. DYK'nın ne zaman başlayacağı ve kimlerin katılım gösterebileceği belli oldu. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için yaptığı duyuruda destekleme ve yetiştirme kurslarının 5 Temmuz'da açılacağını ifade etti.
Bakanlıktan illere yazı gönderildi. Bu yazıya göre yaz kurslarının resmi okullarda öğrenim gören, 11. sınıftan 12. sınıfa geçen örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun öğrencilere verileceği bilgisi yer aldı.
Yaz kurslarına katılım gösterecek kişiler şu şekildedir:
Örgün ya da yaygın orta öğretim kurumlarından mezun olanlar
Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek Liselerinden mezun olanlar
Açık Öğretim (Örgün ya da yaygın) orta okul öğrencileri
Gelen ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (Ortopedik, Görme Engelli, İşitme Engelli, Hafif Düzey Zihinsel Engelli)
İmam Hatip orta okulu öğrencileri
Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)
Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri
Örgün eğitim öğrencileri okudukları okul ya da kurumlarından almış oldukları EBA şifresi ile e-kurs modülü üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilir.
Açık öğretim öğrencileri örgün eğitim kurs merkezlerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifresini alabilir.
Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine sınıf düzeyleri veya diplomaları ile şahsen başvuru yaparak kurs şifrelerini alabilir.
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