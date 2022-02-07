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Detaylı eviye temizliği ile inatçı lekelere son! İşte detaylar...

05.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutfak ve banyo eviyeleri çok sık kullanıldığı için hızlıca kirlenmeye müsait alanlar. Kirler belli bir süre temizlenmeyince de ortaya rahatsız edici görüntüler çıkmaya başlıyor. Bu yüzden mutfak ve banyo eviyelerinin detaylı temizliğini aksatmamak çok önemli. Eviyelerinizin hijyeni için okumaya devam edin!

Detaylı eviye temizliği ile inatçı lekelere son! İşte detaylar...

İster çelikten ister mermerden yapılmış bir eviye kullanıyor olun, detaylı bir şekilde temizlendiği takdirde pırıl pırıl olması için hiçbir engel yok. Yeter ki, eviyeyi hangi adımları uygulayarak ve hangi aralıklarla temizleyeceğinizi bilin. İşte hijyenin başladığı yer olan eviyelerin temizliğine dair tüyolar...

MERMER VE GRANİT EVİYELERİN TEMİZLİĞİ

Mermer ya da granitten yapılmış eviyeler kolay bir şekilde deforme olabileceği için temizlik aşamasında kimyasal malzemelerden uzak durmanızda fayda var.

  • Çamaşır suyu gibi kimyasal malzemeler yerine beyaz sirke kullanabilirsiniz.

  • 1 litre sıcak suyun içine 1 çay bardağı beyaz sirke ekleyin. Bu karışımı sprey şişesine aktarın ve eviyenin tüm noktalarına püskürtün.

  • 5-10 dakika boyunca beklemeniz gerek. Beklerken sünger yardımıyla eviyeyi ovabilirsiniz.

  • Süre dolunca eviyeyi bol su ile yıkayarak durulayın.

ÇELİK EVİYELERİN TEMİZLİĞİ

Çelik eviyenin temizliğine başlamadan önce eviyenin tüm yüzeyini su ile durulayarak kalıntılardan kurtulmayı unutmayın.

  • Eviyeye karbonat dökün ve karbonatı sünger yardımıyla tüm yüzeye dağıttıktan sonra 10 dakika kadar bekleyin.

  • Beklerken bulaşık süngerinin yumuşak tarafıyla eviyeyi nazikçe ovalayın.

  • Süre dolduktan sonra su ile durulayın ve ardından kağıt havlu yardımıyla kurulayın.

  • Çelik eviyenizin parlak görünmesini isterseniz, pamuğa birkaç damla zeytinyağı damlatın ve eviyeye sürün.

GİDER KOKUSUNU GİDERECEK ÇÖZÜMLER

Eviyelerin temizliği aksatıldığında ya da giderde oluşan tıkanmalardan dolayı istenmeyen kokular meydana gelebilir. İstenmeyen kokuların oluşumunu önleyebilmek için gider temizliğini ihmal etmemelisiniz.

  • 1 litre sıcak suyun içine yarım bardak karbonat ve yarım limon suyu ekleyip karıştırın.

  • Karışımı yavaşça gidere dökün ve 5 dakika bekleyin.

  • Süre dolduktan sonra kaynamış suyu eviye deliğinden dökün.

  • Bu işlemleri tamamladığınızda giderinizdeki kokudan eser kalmayacak!

BONUS

Mutfak ve banyonuzdaki eviyeyi parlatmak için limonla ovalamayı deneyin. Sonuca şaşıracaksınız! Kolay gelsin.

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