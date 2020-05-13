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Deterjanı artık mutfak çözümleriniz için de kullanabilirsiniz!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Elbette çamaşır yıkamak için deterjan kullanıyoruz. Bu nedenle, deterjanı en çok kullandığımız yerde, çamaşır makinesinin yakınında saklamak mantıklıdır. Ancak, lavabo dolabınızda fazladan bir deterjan bulundurmak da zarar vermez. Görünüşe göre, deterjanın mutfakta kullanışlı olabileceği durumlar var!

Deterjanı artık mutfak çözümleriniz için de kullanabilirsiniz!

İşte deterjanı mutfak dolabında tutmak için 4 neden! Gelin bakalım...

Çok amaçlı temizleyici yapmak için deterjan kullanabilirsiniz. 1 litre su içine 2 yemek kaşığı deterjan koyun ve karıştırın. Mutfaktaki inatçı ve yağ olan bölgeleri bu çözüm yöntemiyle temizleyebilirsiniz.

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Ilık suyla dolu bir kovaya yarım kap deterjan dökün ve çözeltiyi mutfak zeminlerinizi paspaslamak için kullanın. Zemininiz daha önce hiç olmadığı gibi parlayacak!

Mutfakta çoğu zaman hızlı davranmak zorunda kalabiliyoruz ve bu nedenle üzerimize inatçı lekelerin damlaması da kaçınılmaz oluyor. Mutfakta küçük bir şişe deterjan varsa, bu lekeyi hızlı ve kolay bir şekilde ön işlemden geçirebilirsiniz. Sıvı deterjanı doğrudan lekenin üzerine sürün ve giysinin lekeyi tamamen emmemesini sağlayın. Ve her zamanki gibi makinede yıkayabilirsiniz.

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Tıkanmış lavabolarınız için de deterjan çözümünü kullanabilirsiniz. Tesisatçı çağırmadan önce denemeye değer! Drenajın yarısına kadar bir kap deterjan dökün, birkaç dakika bekletin ve sonra kaynar suyla durulayın. İnatçı kirler hemen çözülmüş olacak.

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