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Detoks bildiklerimiz gerçekten detoks mu?

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Sağlıklı beslenmeyle beraber detokslara olan ilgi artıyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında detoks hakkındaki gerçekleri ele aldı.

Detoks bildiklerimiz gerçekten detoks mu?

Detoks, toksinlerden arınma ve temizlenme işlemidir. Kronik bir durumu hafifletmek, başta karaciğer olmak üzere tüm organları dinlendirmek için yapılır. Detoks yaparken hayvansal kaynaklı gıdalara yer verilmez. Gerekli besin takviyeleriyle vücut desteklenebilir. Zayıflamak için detoks yapılmaz, kilo kaybı zaten detoksun kazandırdıklarındandır.

Maalesef görüyorum ki, herkes detoksta (!). Kalorisi kısıtlanmış diyetler detoks değildir. Bu ayrımı yapabilmekte fayda var. Aynı şekilde limonlu-zencefilli su / karbonatlı su içmekle de detoks olmuyor. Sadece karbonatlı su içerek vücudunu alkali yaptığını düşünenler ve bunu savunarak anlatanlar var. (Tek başına üzgünüm ki bir işe yaramıyor, hamburger yiyip karbonatlı su içmenin hiçbir anlamı yok)
Detoks sularını hepimiz seviyoruz, bazı insanlar suya ilave bir şeyler eklemenin sağlığa olumlu katkıları olduğunu düşünüyor, tabii ki faydası var. Ama bunu bir mucize olarak görmeniz yanlış olur, yani suya limon ekleyince sizi zayıflatmıyor ya da sizi toksinlerden arındırmıyor.
En çok önerilen detoks sularından bazıları;

  • Greyfurt-biberiye
  • Limon-kırmızı biber
  • Elma-tarçın
  • Karpuz-nane

4

Faydaları;

1.Size suyu sevdirdiği için daha çok su içerek kilo vermenize yardımcı olur.
2.Daha çok su içtiğiniz için sindiriminiz kolaylaşır.
3.Enerji seviyenizi arttırır, çünkü dehidrasyon sana kendini kötü hissettirir.
4.Bağışıklığınıza yardımcı olabilir, özellikle zencefil-limon gibi

1

Mitleri;

1.Vücudu detoksifiye eder.
2.Vücut Ph’ını dengeler.
3.Bağışıklığınızı güçlendirir.
4.Cildi güzelleştirir.
Yağlı, şekerli beslenip detoks suyu içmek kimseyi kurtarmaz. Her yol beslenmeye çıkıyor, kısa ve kolay çözümler yerine gerçekçi ve mantığa dayalı çözümleri tercih edin ve lütfen içinde detoks geçen her şeye inanmayın.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/

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