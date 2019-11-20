Detoks ile vücudunuzu toksinlerden arındırın

Özellikle kronik baş ağrısı ve yorgunluk, kabızlık ve sindirim sistemi problemleri olan kişiler için detoks çok faydalıdır. Ayrıca mevsim geçişleri ve stresli bir dönemde vücut için yıpratıcı hale gelebilir. Bu gibi durumlarda vücudun temizlenmesini sağlamak ve bu etkileri ortadan kaldırmak için detoks tercih edilir.

Her kişinin çevresindekilere ve tükettiklerine tepkisi farklı olduğu için detoksun kişiye özel olması ve onun ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde hazırlanması son derece önemli. Detoks sayesinde toksik maddeler vücuttan atıldığında vücudun bağışıklık sistemi de gözle görülür şekilde güçlenir.

AĞIR METALLERİ VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRMAK

Arsenik, alüminyum, bakır, cıva, florit, kadmiyum, kurşun, plütonyum ve uranyum gibi ağır metaller vücutta da bulunur. Bu ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmak için şelasyon adı verilen deoktsifikasyon yöntemi kullanılır.

Yunancada pençe anlamına gelen kelimeden türetilmiş olan şelasyonda amaç şelatör adı verilen maddelerin bir pençe gibi vücuttaki ağır metalleri yakalayarak vücuttan uzaklaştırmasıdır.