Detoks ile vücudunuzu toksinlerden arındırın

Özellikle kronik baş ağrısı ve yorgunluk, kabızlık ve sindirim sistemi problemleri olan kişiler için detoks çok faydalıdır. Ayrıca mevsim geçişleri ve stresli bir dönemde vücut için yıpratıcı hale gelebilir. Bu gibi durumlarda vücudun temizlenmesini sağlamak ve bu etkileri ortadan kaldırmak için detoks tercih edilir.
Her kişinin çevresindekilere ve tükettiklerine tepkisi farklı olduğu için detoksun kişiye özel olması ve onun ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde hazırlanması son derece önemli. Detoks sayesinde toksik maddeler vücuttan atıldığında vücudun bağışıklık sistemi de gözle görülür şekilde güçlenir.
AĞIR METALLERİ VÜCUTTAN UZAKLAŞTIRMAK
Arsenik, alüminyum, bakır, cıva, florit, kadmiyum, kurşun, plütonyum ve uranyum gibi ağır metaller vücutta da bulunur. Bu ağır metalleri vücuttan uzaklaştırmak için şelasyon adı verilen deoktsifikasyon yöntemi kullanılır.
Yunancada pençe anlamına gelen kelimeden türetilmiş olan şelasyonda amaç şelatör adı verilen maddelerin bir pençe gibi vücuttaki ağır metalleri yakalayarak vücuttan uzaklaştırmasıdır.
Lisin, metiyonin, sistemin, glutatyon, taurin ve histidin önemli şelatörler arasında yer almaktadır. Ayrıca kimyasal olarak A ve C vitaminleri, alfa lipolik asitler ve selenyum da şelatör görevi görebilir.
Şelasyon başta bağışıklık sistemi bozuklukları olmak üzere, MS, tiroit, sedef, çeşitli kas hastalıkları ve artrit gibi rahatsızlıklarda yardımcı tedavi olarak tercih edilir.
KİMLER DETOKS İÇİN UYGUNDUR?
Hamile olan, yüksek tansiyon, gut, diyabet ya da polikistik over sendromu rahatsızlıklara sahip olan kişiler dışında aslında hemen hemen herkesin detoksa ihtiyacı vardır çünkü herkesin vücudu sürekli olarak toksik maddelere maruz kalır. Ancak bazı durumlarda vücut gösterdiği belirtiler ile kendisinin detoksa ihtiyaç duyduğunun sinyallerini verir.
Kronik ağrı, sürekli yorgunluk, halsizlik, sindirim sistemi problemleri, bağışıklık sisteminde güçsüzlük ve uykusuzluk gibi sinyaller vücudun detoksa ihtiyaç olduğunun göstergelerinden bazılarıdır.
Ancak detoksa başlamadan önce mutlaka bir doktora görünmek gerekmektedir. Çünkü bu belirtiler başka bir rahatsızlığın belirtisi olabileceği gibi herkes ve her durum için geçerli bir detoks yoktur. Bu nedenle bir detoks programı uygulamadan önce doktora danışılması tavsiye edilir.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu
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