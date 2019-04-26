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Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

2009'daki Polis Koleji sınavında soruları önceden alarak koleje yerleştikleri tespit edilen FETÖ üyesi 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında Ankara dahil 13 ilde 26 Nisan 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ zanlılarının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Ankara FETÖ Polis Koleji Sınavı

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