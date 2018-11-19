Dev inşaat gemisi vatandaşların ilgisini çekti

KIRKLARELİ (AA) - Şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük inşaat gemisi, Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme işlemini yapan Pioneering Spirit, vatandaşların ilgisini çekti.

Kırklareli'nin Vize İlçesine bağlı Kıyıköy beldesi açıklarındaki gemiyi görmek isteyen vatandaşlar belediye plajına gelerek gemiyi cep telefonlarının kamerası ile kaydetti.

Yetkin Sezen, AA muhabirine yaptığı konuşmada, hayatında ilk kez böyle devasa bir gemi gördüğünü belirterek, gemiyi görmek için birçok vatandaşın bölgeye geldiğini anlattı.

Sezen, geminin dünyanın en büyük gemisi olduğunu öğrendiklerini belirtti.

Ahmet Kurt ise gemiyi gördüğünde çok heyecanlandığını ve cep telefonuyla gemiyi görüntülediğini anlattı.

