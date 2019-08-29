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Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu ’Scarabeo 9’un İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki ’Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı.

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki dev petrol arama platformu ’Scarabeo 9’un İstanbul Boğazı’ndan geçişi havadan görüntülendi.
Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan yola çıkan 36 bin 863 groston ağırlığındaki ’Scarabeo 9’ adlı petrol arama platformu, Kocaeli’de yapılan bakım onarım çalışmalarının ardından İstanbul’a ulaştı. Karadeniz’e açılmak üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan dev platform, havadan görüntülendi. Dev platformun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçtiği o anlar, ilginç görüntüler oluşturdu. Geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişi sürüyor.

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi

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