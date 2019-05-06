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Dev ramazan pidesi 60 liradan satıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:47 | Son Güncelleme

Dev ramazan pidesi 60 liradan satıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde pişirilen 3 metre 20 santimetre uzunluğundaki ramazan pidesi 60 liradan alıcı buldu.

Fırıncı Alaaddin Çetinkaya, 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak yumurtalı ve susamlı ramazan pidesi hazırladı.

4 kişinin yoğurduğu dev pide hamuru, 3 metre 20 santimetre uzunluğunda açılarak aynı boydaki fırın küreğinin üzerine yoğun uğraşlar sayesinde serildi.

Çetinkaya, 28 yıldır fırıncılık yaptığını, her yıl geleneksel olarak ramazanın ilk günü büyük bir pide pişirdiğini belirterek, "Ramazan ayının bereketini anlatmak istedik. 7 kilogram hamur 300 derecelik odun ateşinde 20 dakika pişerek bu hale geldi. Geçen yıl 3 metre yapmıştık bu yıl 20 santimetre daha uzatmaya başardık. Gelecek yıl hedefimiz 4 metre." dedi.

Pideyi 60 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ise pideyi belediyenin kurduğu iftar çadırında vatandaşlara ikram edeceklerini söyledi.

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