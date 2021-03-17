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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Milletimize saygısızlıktır

17.03.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan HDP açıklaması: Milletimize saygısızlıktır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılmasına tepki geldi. Babacan açıklamasında, "6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır." ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili, "Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılması gelişmelerini değerlendirdi.

"OY VEREN MİLLETİMİZE SAYGISIZLIKTIR"

Babacan HDP'nin kaptılması istemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir." ifadelerini kullandı.

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"TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLİKLİKLERİNE AYKIRIDIR"

Ali Babacan, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "Meclis, milletvekillerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır." dedi.


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